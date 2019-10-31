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Bankacılık sektörünün Ocak-Eylül dönemi net karı yüzde 13 düştü
Bankacılık sektörünün Ocak-Eylül dönemi net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 düşüşle, 41.3 milyar liradan, 36.2 milyar liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün...
EKONOMİ 30.10.2019, 16:24
Bankacılık sektörünün Ocak-Eylül dönemi net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 düşüşle, 41.3 milyar liradan, 36.2 milyar liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün Eylül sonunda toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemindeki 4.2 trilyon liradan 4.27 trilyon liraya yükselirken, aynı dönemde kredileri de, 2.59 trilyon liradan 2.53 trilyon liraya geriledi.
BDDK verilerine göre, sektörün takipteki kredi rasyosu da, geçen yıl Eylül ayındaki yüzde 3.22 düzeyinden, bu yıl Eylül sonunda yüzde 4.96 düzeyine tırmandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün Eylül sonunda toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemindeki 4.2 trilyon liradan 4.27 trilyon liraya yükselirken, aynı dönemde kredileri de, 2.59 trilyon liradan 2.53 trilyon liraya geriledi.
BDDK verilerine göre, sektörün takipteki kredi rasyosu da, geçen yıl Eylül ayındaki yüzde 3.22 düzeyinden, bu yıl Eylül sonunda yüzde 4.96 düzeyine tırmandı.
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