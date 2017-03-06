Balkan turizmcileri ‘otobüslü tur’ teşviği istiyor

İstanbul, 6 Mart () – Balkan ülkelerindeki turizmciler, Türkiye'ye turist getiren A grubu seyahat acentelerine verilen yakıt desteğinin otobüsler için de uygulanmasını istedi.

Balkan ülkelerindeki turizmciler bu uygulamayla karayoluyla gelecek turist sayısında önemli bir artış sağlayacağını ileri sürüyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tüm dünyadan turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçuş başına verilen 6 bin dolarlık yakıt desteği uygulamasının komşu ülkelerde de yankı bulduğunu vurguladı.

"Otobüs turları talebi artıracak"

Tanıtım faaliyetleri kapsamında özellikle Türkiye’ye yakın ülkeleri yakın markaja alan TÜROB’un uluslararası temaslarında, yakıt desteği talebinin öne çıktığını dile getiren Bayındır, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan’dan turizmcilerin yakıt desteği benzeri bir teşvik uygulamasının ülkelerinden Türkiye’ye otobüsle yapılacak turistik turlarda talebi fazlasıyla artıracağını düşündüğünü söyledi.

Bayındır, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan’dan ülkemize gelen veya gelebilecek turistlerin yüksek maliyetler sebebiyle genellikle kara yolunu tercih ettiğini vurguladı.

Bayındır, “Bu sebeple, charter uçuşlara sağlanan yakıt desteğinin, karayolu ulaşımının rağbet gördüğü Balkan ülkelerindeki turist otobüslerine de uygulanması hareketi arttıracaktır” dedi.

"'Komşunu al gel' gibi bir kampanya olabilir"

Bu ülkelerde yakın zamanlarda gerçekleştirilen turizm fuarlarında bu talebin yabancı turizmciler tarafından sürekli dile getirildiğine işaret eden Bayındır, TÜROB olarak da bu yönde bir teşvik uygulamasının komşu ülkelerden karayoluyla gelen turist sayısını artıracağı görüşünde olduklarını dile getirdi.

Bayındır, “Komşu ülkelerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Komşunu al gel’ kampanyasının farklı bir boyutu hayata geçirilebilir. Coğrafi olarak yakın ülkelerde turizm alanında faydalanabileceğimiz önemli bir potansiyel bulunuyor” diye konuştu.

Romanya’da potansiyel yüksek

Romanya’da toplam paket tur satışları 2016’da yaklaşık yüzde 20 artarken sadece Türkiye satışlarında yüzde 25 düşüş yaşandığını hatırlatan Bayındır, şu bilgileri verdi:

“Türkiye açısından en istikrarlı gelişen pazarların başında yer alan Romanya, turist sayısında 2016’da yüzde 19 düşüşle, nispeten Avrupa’daki en az düşüş gösteren pazarlarımız arasında yer aldı. Geçen yıl Türkiye’ye 357 bin Romen turist geldi. Bu sayının 84 bini İstanbul’u tercih etti. Antalya, Kuşadası ve İstanbul pazarda öne çıkan destinasyonlar olmakla birlikte özellikle karayolu ile yapılan seyahatlerde Çanakkale ve Asos, Romanyalıların mutlaka uğrak noktası konumunda. Romanya’dan ülkemize otobüs ile tur düzenleyen kuruluşlar, hükümetimizce havayolu kuruluşlarına sağlanan yakıt desteğinin otobüsler için de sağlanması talep ediyor. Bu arada Dışişleri Bakanlığı’nın AB vatandaşlarının nüfus kağıtları ile ülkemize girmeleri için çalışma başlatıldığı açıklaması Romanya’da memnuniyetle karşılanmış, bu yönde uygulamanın da en kısa sürede hayata geçirilmesinin turizm açısından olumlu sonuçlarının olacağı dile getirilmiştir. Bu yıl Romanya’dan ülkemize gelecek turist sayısında İstanbul dışındaki diğer bölgelerde artış bekliyoruz.”

Bulgar turist günübirlik alışverişe geliyor

Bulgaristan'dan gelen turistlerin çoğunluğunun da Trakya bölgesinde günlük alışveriş ve ziyaretlerini gerçekleştirme amaçlı olduğunu belirten Bayındır, şöyle devam etti:

“Bulgar turistler otel konaklaması pek yapmıyor. Bu ülkeden 2016 yılında yüzde 7.1 düşüşle 1.7 milyon turist geldi. Şubat ayı itibariyle, Haziran 2017'ye kadar İstanbul-Sofya gece trenleri başladı. Haziran-Eylül dönemini kapsayan yaz sezonunda İstanbul-Sofya-Belgrad tren seferleri faaliyette olacak. Bulgaristan sağlık hizmetlerinin istenilen çeşitlilik ve beklentide olmaması sebebiyle Türkiye’ye sağlık turizmi anlamında talepler artarken, göz, diş, check-up vb sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'ye rağbet gözlemleniyor.”

Yunanistan pazarı da hareketlenebilir

“Yunanistan ise Türkiye'den bu ülkeye giden Türk turist sayısının 1 milyonu aşmasıyla turizm sektöründe iki ülke arasındaki roller değişti ve Türkiye'nin destinasyon olmaktan öte, kaynak pazar haline geldi” diyen Bayındır, “Yunanistan'da devam eden ekonomik koşullar dikkate alınarak, 2017 yılında Yunanistan’dan ülkemize gelecek turist sayısında bir artış sağlanması beklenmiyor. Ancak karayoluyla ulaşımda uygulanacak teşvikler bu pazarda da hareketlenme oluşturabilir” ifadelerini kullandı.