Balıkesir'de yabancı iş adamlarına yatırım fırsatları anlatıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Fas ve Moritanya'dan gelen 30 yatırımcıya, bir otelde brifing verdi. Brifinge, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Mehmet Zahit Doğdu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, Balıkesirli iş adamları katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in odak şehir olduğunu, cazibe merkezi haline geldiğini ve yatırımcıların acele etmesi gerektiğini vurguladı.Kafaoğlu kentin maden, tarım, hayvancılık, konut, turizm ve sanayi alanında yatırım için kaçırılmaz fırsat olduğunu belirterek, konuklara şöyle seslendi:"Balıkesir; tam anlamıyla yaşanacak huzurlu bir şehir. Balıkesir’de yatırım yapmak, pozisyon almak isteyen acele etmeli. Çünkü Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra keşfedildi. Tanıtımını, reklamını, lansmanını yapamamışız. Bundan sonra, işadamları, bürokratlar, sivil toplum örgütleriyle birlikte Balıkesir’in önemini, taşıdığı değerleri, hak ettiği yeri alma noktasında hep birlikte yapacağız. Bunu başardığımızda '10' numara plakası gibi 10 numara bir il olacak. Şu anda ekonomik büyüklükte 16’ncı, 17’nci sıradayız. Balıkesir artık odak bir şehir. Tüm otoyolların kesiştiği bir şehir. Dünyadaki en büyük yatırımlarından birisi olan İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir’den geçiyor. Yine Çanakkale Boğaz Köprüsü’nden sonra yapılacak otoyol Balıkesir’den geçiyor. Tren ulaşımımız, limanlarımız var. 2 havalimanı olan nadir illerden birisiyiz. Bu kadar güzellikleri, bu kadar ulaşım imkanları olan ile yatırım yapmak tabii ki cazip. Tarım ve hayvancılık hiç ölmeyecek sektör. İnsanlar var olduğu müddetçe, nüfus arttıkça tarım ve hayvancılık, yeme-içme hiç son bulmayacak, her dönemde ekonomik olarak varlığını devam ettirecek. Balıkesir’in denizi var, jeotermal enerjisi var, yüzde 47’si ormanlarla kaplı dağları var. Burası yatırım yapılabilecek, yaşanılabilecek bir cazibe merkezi."Yeni geliştirdikleri 'mutlu ve huzurlu şehir' sloganıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Kafaoğlu, istatistiklere bakıldığında asayiş olayları noktasında Türkiye’deki illerin arasında sorunu olan en az illerden birisi olduklarını söyledi. Kafaoğlu, şöyle konuştu:"İşsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Balıkesir’i dünyaya ve İslam ülkelerine nasıl tanıtabiliriz, yatırımcıları nasıl çekebiliriz diye gerçekleştirdiğimiz ilk gayretimiz, ilk mütevazi çalışmamız. 20 iş adamının geleceğini belirtmiştim, fakat 7 ülkeden 30 işadamı geldi. Her birisi bizim gönül coğrafyamızdan, bizim inançlarımızdan, Müslüman ülkelerden. Ciddi sermayeleri var. İslam ülkeleri bir araya gelebilse, sermayelerini ve güçlerini birleştirebilse, birbirleriyle ticaret yapabilse, hiç kimse Müslüman ülkelere yan bakamaz, onlarla ilgili bir takım planlar yapamaz."AK Partili Zekai Kafaoğlu, birliğe, beraberliğe, güçlerini birleştirmeye ihtiyaç duyduklarınıanlatırken Kafaoğlu şunları söyledi:"Bir araya gelebildiğimizde Birleşmiş Milletlerden kararı nasıl çıkarabildiğimizi hep beraber gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızı meclis konuşmasında dinledik. Henüz Birleşmiş Milletlerden karar çıkmadan, Trump’ın böyle bir niyeti olduğu zaman yaptığı bir konuşmaydı. ABD bu kararı aldığında İslam İşbirliği Teşkilatını topladı, alınan kararları Birleşmiş Milletler’e taşıdı. ABD'nin Kudüs konusunda tek taraflı almış olduğu kararı Birleşmiş Milletler de red ettirdi. Bu birlik ve beraberliğimiz siyasi konularda olduğu gibi, ekonomide, yatırımda, ticarette, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde de olmalı.”Başkan Kafaoğlu’nun konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı Yatırım Uzmanı Alican Kahya, doğrudan yatırımlara sağlanan kolaylıklar hakkında bakanlığın desteklerini anlatırken, Yatırım Uzmanı Ferdi Yayla ise Ekonomi Bakanlığı’nın yabancı yatırımcılara verdiği teşvikleri anlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir hakkında sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler aktardı, yabancı yatırımcıların sorularını yanıtladı.Moritanyalı iş adamı Muhammed Abdurrahman madencilik alanında yatırım yaptığında, çalıştırabileceği yerli ve yabancı teknik eleman ve işçi oranlarını, maden arama sırasında ne gibi kolaylıklar sağlandığını, çevreye verilen zararın kaldırılmasının yatırımcı tarafından yapılıp yapılmayacağını, ücretsiz arazi verilip verilmediğini sordu.Sanayi Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Abdurrahman’a yatırım konusunda bazı desteklerin verildiğini, istihdam konusunda yetkinin Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığında olduğunu belirtirken, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ise, çevreye verilen zararın yatırımcı tarafından izole edileceğini kaydetti.Moritanyalı iş adamı Muhammet Ali ise balıkçılık konusunda Türkiye’deki şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini arzu ettiklerini ifade etti. Suudi yatırımcı Nasr Alataibi, sağlık turizmiyle ilgili destekleri, istihdamdaki doktorların yerli yabancı oranlarını, izin işlemlerinin nasıl yapıldığını, belediye ve devletin ücretsiz arazi tahsis edip edemeyeceğini sordu.Diğer iş adamları ise 'Arapça kurs verecek yatırım yapılabilir mi?' sorusuna cevap ararken, bir başka yatırımcı, Balıkesir’in tanıtımının neden geç yapıldığına dikkat çekti. Yatırımcıların sorularını, Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Mehmet Zahit Doğdu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz ile Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yanıtladı. Yabancı iş adamları, brifing sonrası Edremit Körfezini ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI