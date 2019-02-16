Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Balıkesir'de tanzim satış noktası açıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk tanzim satış noktası merkez Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi'nde açıldı. Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkez Karesi...

Balıkesir'de tanzim satış noktası açıldı
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk tanzim satış noktası merkez Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi'nde açıldı.
Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkez Karesi ilçesindeki Toplu Taşıma Merkezi'nde tanzim satış noktası kurdu. Tanzimde kilo olarak patates 2, soğan 2, domates 3, marul 2, beyaz lahana 4, kırmızı lahana 3, karnabahar 3,5 TL'den satışa sunuldu. Sabah saat 10.00- 19.00 arası açık kalacak tanzim satış noktasının açılış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, halkın ucuz sebze ve meyveye ulaşmasını istediklerini söyledi.
'VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE'
Başkan Zekai Kafaoğlu, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye gündeminde özellikle tarım ürünlerinde, sebzede ciddi bir spekülasyon oluştu. Yüksek fiyatlar oluştu. Vatandaşımız mağdur olmasın diye Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bütün Türkiye'de önce büyük şehirlerde, İstanbul ve Ankara'da başladı. Peyderpey diğer illere yayılıyor. Vatandaşımıza ucuz sebze yedirmek için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili olarak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesine bağlı olan BATAŞ şirketi ile bu organizasyonu yapıyoruz. Ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alıyoruz. Özellikle Balıkesirli üreticileri mağdur etmemek için Balıkesir'de üretilen marul, karnabahar, kelemi (lahana) de Balıkesirli üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde fiyatlarda bir denge oluşsun, vatandaş mağdur olmasın diye ciddi gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu, talep olması halinde ilçeler dahil farklı noktalarda tanzim noktası açmaya devam edeceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328