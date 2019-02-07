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Baklava fiyatları düştü

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, () - ADANA'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun...

Baklava fiyatları düştü

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, () - ADANA'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun 70 TL'den satıldığını söyledi.
Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, geçen yıl 220 TL'ye satılan fıstığın kilosunun bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 140 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Tekin, buna bağlı olarak geçen yıl 120 TL'ye kadar çıkan 'kaliteli’ baklavanın kilosunun da bu sene 70 TL'den satıldığını kaydetti. Tekin ayrıca, baklava yapımının her aşamasının ustalık isteyen bir meziyet olduğunu dile getirdi.
Tekin, baklavayı daha ucuza yemek isteyen vatandaşların da kendilerinden baklava hamuru alarak evlerinde baklava imal edebildiğini söyledi.

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