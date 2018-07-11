Bakkal dükkanından süpermarketler zincirine

TOKAT'ta 1985 yılında 30 metrekarelik dükkanda bakkal işletmeye başlayan Duran Sansar (68) ve oğlu Dursun Sansar (46), şimdilerde 11 süpermarkette 300 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Sansar (46), çok çalıştıklarını belirterek, "Haram katmadan çalıştık. Dürüst çalıştık" dedi.Behsat Semtinde 1985 yılında 30 metrekarelik dükkanda bakkal işletmeye başlayan 3 çocuk babası Duran Sansar, 15 yıl sonra en büyük oğlu Dursun Sansar ile birlikte işlerini büyütmeye karar verdi. 2000 yılında ilk süpermarketlerini açan baba-oğul, 18 yılda kentin çeşitli noktalarına 300 kişinin istihdam edildiği 11 süpermarket açtı. Baba Duran Sansar bir süre sonra bütün işlerini büyük oğlu Dursun'a bıraktı.​Bugüne kadar hiç devlet desteği almadıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Sansar, işlerine haram katmadan dürüst çalışarak bu seviyelere geldiğini söyledi. Dursun Sansar, "Bakkallık yaparken de aynı zamanda seyyar satıcılık yapıyorduk. 1993 yılında ekonomik sebeplerden dolayı iflas ettik. 1995 yılında ben askerden geldim. Tekrar yeniden başladık. Çok hızlı bir çalışma hayatından geçtik. Seyyar satıcılık yaptık. Portakal, çilek, çıra sattık. Aynı zamanda da bakkallık yapıyorduk. Yapmadığımız bir iş kalmadı, diyebilirim. Tabi ki çok kalabalık bir aile yok. Bir babam, ben ve kardeşim var. Hep birlikte beraber el ele vererek devam ettik. 2000 yılından sonra çok şükür ilk süpermarketimizi açtık. Şu anda 11 şubeye ulaştık. 300 personelimiz var. O zaman sadece 3 kişi çalışıyorduk. Çok çalıştık. Çalışırken de bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yani haram katmadan çalıştık. Dürüst çalıştık. En önemlisi bu zaten. Kim ne yaparsan yapsın, kimsenin hakkına eğer tecavüz etmediyse kesinlikle cenabı Allah veriyor" dedi.'KARAMSAR OLMAYA HİÇ GEREK YOK'İlk iş yerlerinin halen devam ettiğini kaydeden Sansar "Halen burada veresiyemiz devam ediyor. Dükkanımız o zaman böyle değildi. Yan yana 3- 4 dükkanı katarak gittik. Eski havasını bozmamak için buraya fazla bakım yapmadık. 11 şubemizin içerisinde en çok buradan haz alıyorum. Burada benim kaç yıllık emeğim var. Benim için en mutlu ve huzurlu olduğum yer burası. Başlangıç noktamız burasıdır. Buraya geldiğimde kapının önüne bir tabureye oturarak bir çay içmek bana huzur veriyor" diye konuştu.Gençlere tavsiyelerde bulunan Sansar, "Karamsar olmaya hiç gerek yok. Üstüne basa basa söylüyorum. Herkesin hakkına gözetecekler. Kimsenin malında gözü olmayacaklar. Helal çalışacaklar. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, bir işin ucundan tutacaklar çalışacaklar. Rızkı veren Cenab-ı Allah" diye konuştu.

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