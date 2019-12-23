Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 18 adet arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısı, 20 Aralık itibarıyla son bir haftada 18 adet artışla 685 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle...
EKONOMİ 23.12.2019, 08:45
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulelerinin sayısı, 20 Aralık itibarıyla son bir haftada 18 adet artışla 685 adete yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle 125'e geriledi ve böylece, petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 adet artışla 813 düzeyine yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 267 adet azaldı.
Bu dönemde, sondaj kulelerinin 788 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24 adete çıkarken, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 149'a geriledi.
Böylece, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 962 düzeyine yükseldi.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 18 adet artışla 418'e ve ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 14 adet artışla 414'e yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 4 adet düşüşle 125'e geriledi ve böylece, petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 adet artışla 813 düzeyine yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 267 adet azaldı.
Bu dönemde, sondaj kulelerinin 788 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 24 adete çıkarken, Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 149'a geriledi.
Böylece, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet artışla 962 düzeyine yükseldi.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 18 adet artışla 418'e ve ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 14 adet artışla 414'e yükseldi.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Fenerbahçe
|16
|28
|4. Beşiktaş
|16
|27
|5. Trabzonspor
|15
|26
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10