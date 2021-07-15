Bakanlık binalarının aydınlatma ihalesi de Cengiz Holding'e verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın elektrik enerji alımı ihalesini 114 milyon TL karşılığında Cengiz Holding aldı. Cengiz, 2022 yılı sonuna kadar bakanlığa bağlı binaları aydınlatacak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 15 Haziran'da “Elektrik enerjisi alımı” için bir ihale düzenledi. Yaklaşık 582 milyon TL bedelindeki ihale üçe bölünürken ihalenin 114 milyon 218 bin TL’lik kısmını ise Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı birimleri ile 79 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait hizmet binalarını 2022 yılı sonuna kadar Cengiz Elektrik Şirketi’nin aydınlatacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE KAMU KURUMLARINDAN İHALE ALDI

Cengiz Elektrik Şirketi, onlarca kamu kurumunun milyonlarca lira değerindeki elektrik enerjisi ihalesini aldı. Cengiz'in ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ile ihale bedelleri şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9 milyon 889 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü: 45 milyon TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 12 milyon 932 bin TL

Diyanet İşleri Başkanlığı: 3 milyon 921 bin TL

Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan garantili ve yüksek maliyetli projeler aldı. AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle: İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES ve Akkuyu Nükleer Santral Limanı.

Kaynak:Yeniçağ