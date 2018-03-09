Bakanı Fakıbaba: Türkiye'de yılda 1.7 milyar ekmek israf ediliyor

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptıkları araştırmada, alınan ekmeğin yüzde 10'unun çöpe atıldığını belirtirken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Türkiye'de yılda 1.7 milyar ekmeğin israf edildiğini açıkladı.

14'üncü Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile sektör temsilcilerinin katıldığı kongrenin ana teması 'Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un' olarak belirlendi.

'AFRİNLİLERE TOPRAKLARINI GERİ VERECEĞİZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güven ve istikrarın merkezi olmayı sürdürdüğünü söyledi. Devam eden Afrin operasyonunun bölgenin güvenliğini sağlama amaçlı olduğunu belirten Tüfenkci, "İçimizde teröre izin vermiyorsak, sınırlarımız dışındaki terör koridorlarına izin vermeyeceğiz. Bu operasyonu ne etnik bir gruba ne de başka bir ülkenin toprağında gözümüz olduğu için yapıyoruz. Operasyon bittikten sonra gerçek sahipleri olan Afrinlilere topraklarını geri vereceğiz" dedi.

'2018 HAMLE YILI OLACAK'

Türkiye'nin bir ticaret merkezi olarak öne çıkmasını önemsediklerini belirten Bakan Tüfenkci, bütün kriz senaryolarını boşa çıkaracak şekilde 2017 yılını başarılı geçirdiklerini aktardı. 2017'nin sıçrama yılı olduğunu belirten Tüfenkci, "2018 hamle yılı olacak. Türkiye 2017 yılında büyüme rekorları kırdı. 2017 yılında ihracatımız 10.2, ithalatımız 17.7 arttı" diye konuştu.

ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN IRAK HÜKÜMETİ İLE TEMAS

Bakan Bülent Tüfenkci, bir yandan tarımı teşvik ederken bir yandan da 'satamadığın ürün sizin değildir' mantığı ile ticareti geliştirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi. Tarım ticaretinin farklı noktalarda gelişmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İhracat noktasında iş ve işlevleri hızlandırarak artırmak istiyoruz. Tarımsal ekilebilir alanları artırmak daha zorken, verimliliği artırmak daha kolay. Özellikle un sanayi, ülkemiz için stratejik bir sektördür. Ülkemiz temel besin maddeleri bakımından küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak boyuttadır. Türkiye özellikle un ihracatında birinciliğini sürdürmektedir. Bu birincilikleri taçlandırmak istiyoruz. Irak pazarında yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Bunun için bakanlık olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Nisan ayında Irak hükümeti ile bir toplantı yaparak, Irak hükümetinin gıdaya koymuş olduğu engellerle mücadele edeceğiz."

'TARIM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINI TÜRKİYE'DE BELİRLEYECEĞİZ'

Lisanslı depoculuğu teşvik ettiklerini dile getiren Tüfenkci, depolama maliyetini azaltmak istediklerini kaydetti. Tüfenkci, "Hangi bölgede depoculuk yaparsanız yapın teşviklerden faydalandırıyoruz. Çiftçi ve birliklere, bu depolara ürün koyduklarında destekler sunuyoruz. Ürün ihtisas borsasını inşallah faaliyete geçireceğiz. Böylece tarım ürünlerinin fiyatlarını ABD'de değil Türkiye'de belirleyeceğiz" dedi.

'YÜZDE 10, YEMEDİĞİ EKMEĞİ ÇÖPE ATIYOR'

Bakan Tüfenkci, 2017 yılında Türkiye'de israfa ilişkin araştırma yaptıklarını açıkladı. Tüfenkci, "Ülkemizde bireylerin yüzde 65'i her gün ekmek almaktadır. Yüzde 56'sı ekmeği tüketiyor. Yüzde 35'i ekmeği bitirememekte, ancak geri kalanını değerlendiriyor. Yüzde 10'luk bölümü ise ekmeğin geri kalanını çöpe attığından bahsetmektedir. Ailelerin ekmek israfını önlemek için önlemler alması gerekiyor" diye konuştu.

BUĞDAY DEĞİL, BUĞDAY MAMULLERİ İTHALİ VAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 2018 yılında buğday gelişiminde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı. Fakıbaba, "Önümüzdeki birkaç ay içinde yeterli yağış alındığında bereketli bir hasat sezonu yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Muhalefetin Türkiye'nin buğdaya muhtaç hale geldiğine yönelik söylemleri olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Allah'a çok şükür biz buğday ithal eden değil, ihraç eden bir ülkeyiz. Ancak buğday mamulleri ithal edilmektedir. Tabii ki ithal edeceğiz ama ona katma değer sağlayacağız ve o ürünü ihraç edeceğiz. Ülkemiz, buğdayda kendine yeten bir ülkedir. Türkiye buğdayda kendine yettiği gibi bu buğdayla elde edilen ürünlerle ihracat yapmaktadır" diye konuştu.

UN İHRACATINDA TÜRKİYE BİRİNCİ

Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin bir üs olması gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, son dönemde ülkeler arasında tarım, gıda, su ve enerji alanında mücadele olduğunu aktardı. Fakıbaba, Türkiye'nin un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Türk insanının beslenmesinde ekmeğin büyük yeri olduğunu aktaran Fakıbaba, "Ben ekmek yemediğimde doymuyorum. Anadolu insanı ekmek yiyecektir. Ekmekten tuz miktarını azalttık. Ekmek satılan her yerde tam buğday ve kepekli ekmek bulunmasını sağladık. Ülkemizde yetersiz beslenmede ekonomik güçlerden daha ziyade bilgi eksikliği ve uygulama hataları ortaya çıkmıştır. Un üretiminde insan için sağlığı açısından kepek oranını artırdık. Gittikçe bu oran artacaktır. Obezite ile mücadele ve aşırı tuz tüketiminde böylece azalma sağlanacaktır" diye konuştu.

'1.7 MİLYAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR'

Türkiye'de en çok israf edilen ürünün ekmek olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki yılda 1.7 milyar ekmek israf ediliyor. İnsanlar açlıktan ölürken bu kadar ekmeğin israf edilmesi insanlık adına acıdır. Bunu önlemek zorundayız. İsraf eden her zaman iflas eder. İsraf deyince sadece ekmek değil her şeyi israf ediyoruz."

Bakanlık olarak tam buğday ekmeğinin yaygınlaşmasını önerdiklerini de belirten Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ben tam buğday ekmeği yemediğimde karnım doymuyor. Tam buğday ekmeği kadar ekmeğin sertleşmesini önleme, bayatlamasını geciktirme ve sindiriminin daha kolay hale gelmesi için ekşi hamurun önemini dile getiriyorum" dedi.

Konuşmaların ardından TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, katılımlarından dolayı bakanlara plaket verdi.



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