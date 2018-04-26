Bakan Zeybekci: Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yeniden yakalayacağız

Taylan YILDIRIM/İZMİR () - İZMİR'de düzenlenen İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi'nde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye, başımızdan geçen badirelere rağmen 2017 yılında, G-20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke. 2018 yılında ilk çeyrekle ilgili artık doneler ortaya çıktı. Büyük ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yeniden yakalayacağız" dedi.

Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu, son dönemde Türk müteahhitlerin, küçük, orta ölçekli firmaların ihracata ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için güçlü işbirliği kurdu. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin, sadece geleneksel ihracat faaliyetlerinde değil; alt yapı projelerinin üstlenilmesi konusunda da küresel pazar lideri konumuna gelmesine önemli katkıda bulunuldu. Bu çerçevede, 26- 27 Nisan günlerinde İKB Grubu ve Türk Eximbank iş birliğiyle İzmir'de, 'İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi' düzenlendi. Zirvede Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve müteahhitlerinin önündeki engeller ile fırsatlar tartışılrken, aynı zamanda Türk ihracatının mal ve hizmetler sektöründe dünya pazarında başarılı olabilmesi için İKB Grubu ve Türk Eximbank'ın nasıl destekler sağlayabileceği konuları ele alınacak.

Zirvenin açılış konuşmasını Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yaptı. Ortak çalışmanın önemine değinen Yıldırım'dan sonra İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Bandar Hajjar konuştu. Hajjar, "Toplantıya katılmak benim için onur. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Sosyal ekonomik kalkınma adına Türkiye İKB Gurubu'nda 4'üncü sırada yer almakta. Türkiye'ye yaptığımız destek anlamında bu sinerjinin önemli bir göstergesi. Türkiye'de KOBİ'leri desteklemede kısa vadede destek sağlanıyor, ihracat kapasitesini artırma desteği sağlanıyor. Bu şekilde Türk ihracatçıları risk sigortasıyla küresel markete ulaşabiliyor. İhracatta KOBİ'lere sağlanan destek ve Türkiye'nin kendisini küresel pazar lideri olarak rekabetçi olarak öne sürmesi önemli. 56 ülkeye destek sağlıyoruz, bunun içerisinde 41 Türk şirketi var" dedi.

'YIL SONUNDA BÜYÜMEYİ REVİZE EDECEĞİZ'

Ekonomi Bakanı Zeybekci de konuşmasında ekonomik verileri anlattı. 2018 yılını ihracatta 'zirve yılı' ilan ettiklerini kaydeden Zeybekci, şunları söyledi:

"2017 yılında Türkiye'nin gerek büyümede gerek aritmetik performansında, seferberlik devam ediyor. Tüm kaynaklarıyla KOBİ ve mikro KOBİ'lerle seferberlik. Seferberlik sonsuza kadar devam ediyor. İslam dünyası ile Türkiye birbirimize benziyoruz. Batı dünyasının yaşlanan nüfusu bizde İslam dünyasındaki gençleşen nüfus. Eğer biz bunu büyümeyi istihdama çeviremediğimiz zaman genç nüfusun enerjisi başka şeye geçer. Ekonomik büyüme lazım. Büyümede en önemli açmazlardan birisi de budur. Onun için de tek alternatif, Atatürk'ün gösterdiği gibi muasır medeniyet yolculuğudur. Bunu tüm İslam alemiyle yapmak zorundayız. Üretmek zorundayız, refahı artırıp, bunu paylaşmak zorundayız. Müslüman ülkelerin gerçek gündemi yatırım olmalı. Dünya ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan dünyada bilgiyi, teknolojiyi üreten ülkeler ile bilgiyi teknoloji tüketen ülkeler. Türkiye ve İslam dünyası ürettiği finansını kontrol ettiği zaman, tüketim alışkanlıklarını kendisinin belirlediği bir iklimi kendimiz yaratmamız gerekiyor. Bunun için de ilk başta saydığımız kendi tüketim alışkanlıklarımızı belirleyecek her şeyimiz var. Kardeşliğimiz geçmiş tarihimiz var."

'BİRLİKTE OLURSAK BU DALGANIN ÜZERİNE ÇIKIP GÜÇ OLACAĞIZ'

Dünyanın hızla değiştiğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "Ya bu dalgayı biz hız olarak alacağız ya da altında kalacağız. Birlikte güç olursak bu dalganın üzerine çıkıp güç olacağız. AB'nin kendi arasındaki ihracatı yüzde 70'ler seviyesinde, İslam ülkelerinin kendi aralarında ihracatı yüzde 10'a yakın durumda. Ticaret son derece düşük. Türkiye'ye bakalım. AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 50 seviyesinde. Türkiye dinamik bir ülke, başımızdan geçen badirelere rağmen 2017 yılında dünyada G20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke. Biz bu büyümenin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracat eliyle yaptık. 2018 yılında ilk çeyrekle ilgili artık doneler ortaya çıktı. Büyük ihtimalle yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yeniden yakalayacağız. Yine reel sektörden kaynaklı. 2018 yılına baktığımız zaman yıl sonu itibariyle 169 milyar dolarlık hedefi 170 milyarın üzerine çıkarak yeniden revize edeceğiz. Her ay rekor kırıyoruz. Önümüzdeki iki yılda artık 200 milyar doları rahat telaffuz eder hale geleceğiz" dedi.

Türk müteahhitlerine de dikkat çeken Zeybekci, "Projeleri başarıyla gerçekleştirmiş ve yeni projelerin peşinden koşuyor. Tek ihtiyaç var, o da para finansı yapmamız lazım. Refah talebiyle finans arasında zaman olarak da mekan olarak mesafe var. İKB bunun realize edebilir hale getirilmesi için önemli bir kurum. Çok iyi biri şans ama hızlı davranmamız lazım. Dünyanın başka ülkeleri, AB ülkeleri bir hızla giderken, bizim 5 hızla gitmemiz lazım ki aradaki mesafeyi kapatalım. Yoksa bu genç nüfusun beklemeye zamanı yok. Onun için çabuk olmamız lazım. Hep beraber olursak birlikte olursak çok güzel şeyler yaparız. Türkiye'ye inanın. Türkiye'nin kredi geri ödeme yüzdesi, Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman en iyisi biziz" diye konuştu.

'YÜZDE 100 GARANTİLİ İKTİDAR GELİYOR'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine de değinen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Seçimler geliyor. Bu reel sektör ile özel sektörün dikkatinde olmamalı. Yüzde 100 garantili iktidar geliyor. Bu sistem artık bunu üretiyor. 'Mevzubahis vatansa geri teferruattır' diyen siyaset anlayışı var. Belki ilk anlarda sancılı olacak, şimdi de sancılarını yaşıyoruz. Hazırlıklı olanlarla Türkiye yoluna devam edecek. Hiç kafanızı takmayın Türkiye yoluna devam edecek. Kesintisiz bir siyaset anlayışı geldi. Zaman alacak belki birilerinin fark etmesi" dedi.



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