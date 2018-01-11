Bakan Zeybekci: KGF teminatlı kredilerin geri dönme oranı yüzde 98

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu söyledi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Zeybekci, Ege ekonomisinin uyanış içinde olduğunu, bölgenin ihracat ve teşvik belgesi kullanım rakamlarının ülke ortalamasının üzerinde arttığını söyledi. İzmir'de serbest bölgelerin öne çıkması konusunda çalışmalarının bulunduğunu da vurgulayan Zeybekci, şöyle dedi:"Bir şehrin bir şeyle öne çıkması lazım. İzmir'in de serbest bölgeler konusunda öne çıkması için misyon biçtik. Ege Serbest Bölgesi tek başına 1980 yılındaki Türkiye'nin ihracatını yapar hale geldi. Burada 21 bin 158 kişi çalışıyor. Hedefimiz; İzmir'deki serbest bölgelerde 60 bin kişinin çalışması. Bunun için Serbest Bölgeler Kanunu'nu değiştirdik."Zeybekci, Tunus'tan zeytinyağı ihracatına yönelik soruya, Türkiye'de zeytin sektörünü kendilerinden daha çok düşünen kimsenin olmadığını, son 15 yılda gelinen noktanın ortada olduğunu anlattı. Zeytinde ağaç sayısının iki katına çıktığını da ifade eden Zeybekci, şunları söyledi:"Kendimize yeten zeytin ve zeytinyağı kapasitemiz var. Yaklaşık olarak 250- 300 bin ton arasında zeytinyağı üretiyoruz. Tunus'ta 2006 yılında imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra biz Tunus'a 1 milyar dolar ihracat, 200 milyon dolar da ithalat yapıyoruz. STA bize artı yazmış. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Temmuz ayında gittik. Tunus'tan alabileceğimiz tek ürün yok ortada. Fosfat alıyoruz. Gübre sanayinde kullanmak üzere. Bizim iyi niyetli bir şekilde 'sizden ithalatı artırıyoruz' dememiz lazım. Bunun için de size dünyada kimseye vermediğimiz bir imtiyaz verelim, 3 bin tonu geçmemek üzere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yani Türkiye'de kullanmamak, ihraç etmek şartıyla sizden zeytinyağı alalım dedik. Bu da orada siyasi anlamda karşılık buldu.""ARTIK SEÇİM EKONOMİLERİ UYGULANMIYOR"2019'da yapılacak seçimlerin hatırlatılıp bütçede ne gibi performans değişimlerinin olabileceğine yönelik soruya yanıt veren Zeybekci, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık belirsizlik ortadan kalktı. Öngörülebilir, sürdürebilir, 5 yıl kesintisiz güçlü iktidarlar söz konusu. Siyaset alanındaki belirsizliklerin ekonomiyi etkilemesinin de önü artık kapandı. Koalisyon mu olacak, tek başına iktidar mı olacak, kim kiminle ne yapacak. Artık böyle bir tartışma yok. Bizim 2017 yılı bütçe performansımıza bakın. Muhtemelen bütçe açığında yüzde 2 hedef koymuş olmamıza rağmen bu yüzde 1,5'lar seviyesine inecek. Bütçe açığı anlamında da dünyadaki itibarlı performanslardandır. 2017'de seçim yapmadık mı? 2016'da devasa bir işgal girişimiyle karşılaştık. Terörün her türlüsünün yaşandığı bir dönemden geçtik. Artık seçim ekonomileri uygulanmıyor ve uygulanamaz. Ekonomimizde çok net kararlar alındı. Bütçe açığı hedefimiz, cari açık hedefimiz, büyüme hedefimiz belli.""KGF KALICI HALE GELİYOR"Ekonomi Bakanı Zeybekci, KGF teminatlı kredilerde yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:"KGF, teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklük piyasaya sunuldu. Geri ödemeler de başladı. KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz."

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