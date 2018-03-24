Bakan Zeybekci'den dolardaki yükselişle ilgili açıklama

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki yükselişle ilgili olarak, "Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleriyle ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak tekrar olması gereken yere doğru dönecektir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda, düzenlenen 'Yeraltı Kaynakları Türkiye'nin Serveti' konulu istişare toplantısına katılmak için geldiği Denizli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dolardaki yükselişle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, "Bakanlık dönemimiz 4 yıla yaklaşıyor. Türkiye'nin ilk günden itibaren söylediğimiz gerek kamu gerekse özel sektör anlamında kısa vadeli döviz bazında mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Gerek Merkez Bankası rezervlerimiz, gerekse döviz tevdiat hesapları, gerekse özel sektör kuruluşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki kendi imkan ve kaynaklarına baktığımız zaman, kısa vadeli dediğimiz 1 yıllık kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmenin çok çok üzerinde imkan ve kaynakları vardır. Peki niye böyle bir şey oluyor? Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Atalarımız şu sözü güzel söylemişler: 'Tamahkâr ve sahtekâr birbirini en hızlı bulan ikili olur.' Bununda örneklerini görüyoruz. Gerek Çiftlik Bank, gerekse diğer alanlardaki kripto para sistemleri ile ilgili de maalesef böyle bir yatkınlık var. Bu aynı psikoloji ile dövizi de spekülatif amaçlı kullanma hevesi olarak önümüze ve ortaya çıkıyor. Peki niye bu dövizle ilgili hareketlilik oluyor? Türkiye'nin bir bölümünde, elinde imkan ve kaynağı olanların spekülatif hareketlere yatkın olması. Bu da bizim ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleri ile ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak olması gereken yere doğru dönecektir" diye konuştu.

'ÇİFTLİK BANK ÖRNEKLERİ İÇİN ÖNLEM ALACAĞIZ'

Bakan Zeybekci, Çiftlik Bank gibi örnekler için sahtekârlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edebilecek kanuni düzenlemeler yapılacağını da söyledi. Bakan Zeybekci şunları kaydetti:

"Önüne gelenin çıkıp da bu şekilde vatandaşı kandırarak, kurdukları tuzakları etkin hale getirmelerini önleyici düzenlemeler ve kontroller getirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bir çalışmamız var. Maliye Bakanlığı, Hazine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte bir tedbir mekanizması ortaya koymalıyız. Ortaya çıktığı anda müdahale edilecek, bunları kontrol altında tutabilecek şekilde bir çalışma yapmamız lazım. Zaten bir kesimini yaptık. Şu an torba kanunda bazı düzenlemeler, ardından da Başbakanlık'ta bekleyen ve bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesini beklediğimiz 'piyasa gözetimi ve denetimi' ile ilgili yeni kurallar yani tüketiciyi ve tasarruf sahiplerini kandıranlar ile ilgili daha zorlayıcı tedbirlerin daha yüksek maliyetli ve sert tedbirlerin olduğu, sorumlulukların en yüksek seviyeye çıktığı bir düzenlememiz var. Onun arkasından da tekrar bu şekilde, tamamen kötü niyetli, sahtekârlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edebilecek kanuni düzenlemeleri de derhal yapacağız."



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