Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yatırımcılarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bu bölgede yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak, 1.5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğimiz, 2 milyar dolarlık ciro elde edebileceğimiz, 750 milyon dolarlık ihracata ulaşabileceğimiz fizibilitemiz var" dedi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki yatırımlar Filyos Belediyesi Düğün Salonu'nda masaya yatırıldı. Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Filyos Limanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Bölgeye yatırımcıların çekilmesi için çalışmalara başlanıldığını anlatan başkan Ünal, "Bunun için devletin ilgili kurumları görüşmelerini yaptılar. Tosyalı Holding Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapma kararı aldı. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir demir-çelik fabrikası kurulacak. Bu da Filyos ve bölgenin kurtuluşu olacak. Demir-çelik fabrikasının yanısıra küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de olacak. Filyos'un en büyük sorunu olan işsizliği çözmüş olacağız" dedi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da Filyos'un bölgenin yanısıra Türkiye için de çok önemli bir yatırım sahası olduğunu ifade etti.

'DEVLETİN FİLYOS'A ÇOK CİDDİ YATIRIMI VAR'

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da, Filyos'un çevresindeki ERDEMİR, KARDEMİR, demiryolu ve yeni yapılan liman ile birlikte yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Filyos'a gereken yatırımı yapacaklarını ifade eden Tosyalı, şöyle dedi:

"Devletimiz bu güne kadar buraya muazzam bir yatırım yapmış. Cumhurbaşkanımızdan tutun bütün bakanlarımız. Çok ciddi yatırım var. Türkiye'nin endüstri bölgelerine, Kocaeli ve Bursa bölgesine yakınlığı burayı çok avantajlı kılıyor. Ama öncülük lazım. Birilerinin risk alıp gelip öncü olması gerekiyor. Sağolsun Cumhurbaşkanımız olsun bakanlarımız olsun bir an evvel buralara gelip yatırım yapmamızı bizden istediler. Biz de buraya uygun yatırıma başlayacağız. Ben diğer yatırımcı, sanayici arkadaşlarımı dostlarımı da beraberimde getireceğim. Getirmemiz lazım. Ülkemizin bu bölgesinin de kendisine yakışır bir şekilde değer üretmesi lazım. Bundan sonra bize düşen buraları endüstri ile donatıp herkese iş ve aş imkanı sağlamamız. Ben bu niyetle buradayım."

BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: 'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK PLANINI ÇIKARIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, Filyos'un ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını söyledi. Endüstri bölgesi kurmanın zorluğundan bahseden Büyükdede, "Şimdi Filyos Limanı inşaatı hızla devam ediyor. Filyos limanı bütün Türkiye ağına bağlı deniz yolunun yanısıra geliştirilecek karayolu ağı ile önümüzdeki dönemde çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Şu anda 6 bakanlık ile Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuzeydeki Karadeniz boyunca bir kaç tane limanımız var. Bu limanların etki değerlendirmelerini yapıyoruz. Görüyoruz ki Türkiye'nin tümünü bir ağ gibi kabul ediyoruz. Kuzey, güney limanları, aradaki demiryolu ve karayolları kuzey güney aksında Filyos'un Antalya Limanı'na bağlı olduğu demiryolu ve otoyol şeklinde ciddi çalışmamız var" dedi.

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM, 1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Tosyalı Holding'in Filyos'a yapılan ilk yatırım hamlesi olduğunu anlatan Büyükdede, şöyle konuştu: "Kendilerinin bu bölgede lider olabilmesi için bir çabamız var. Beraber çalıştıkları yan endüstrileri de buraya taşıyabileceklerine inanıyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde sac üretiminde yüzde 15'i kadarını Türkiye'de üretiyoruz. Bu yüzde 85'lik açığın kapatılmasının da önüne geçebileceklerini, gayri safi açığımızın önemli bir kısmını buradan kapatabileceklerine inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde el birliğiyle bu çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgede yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak, 1.5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğimiz, 2 milyar dolarlık ciro elde edebileceğimiz, 750 milyon dolarlık ihracata ulaşabileceğimiz fizibilitemiz var."

VALİ BEKTAŞ: 'KALKINMA HAMLESİ BURADAN BAŞLAYACAK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, bölgesel kalkınma projesi olan Filyos Projesi'nin gerçekleşmekte olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. En önemli çelik üreten iki tesisinin bölgede olduğunu, üçüncüsünün de Filyos'ta olacağını ifade eden Vali Bektaş, "Tosyalı Holding bölgeye gelecek. Bir işaret fişeği olacak. Bölgenin gerçek potansiyeli olan çelik için gelecek ve kalkınma hamlesi buradan başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda TTK'ya bin işçi alımına 35 bin kişi başvurdu. Bölge sürekli kan kaybediyor. Artık bu işlerin tamamı tersine dönecek. Gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Duble yollar, otoyollar, tren hattı, trenyolu, havayolu son yıllardaki bütün çalışmalar bu projeyi hareketlendirmek için organize olmuş. Devletin çalışmalarının üzerine özel sektörümüz de ilk ışığı yaktılar. Bölge için çok önemli bir an" dedi.

Toplantı sonundan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, katılımcılara plaket verdi.



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