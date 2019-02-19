Bakan Varank esnafı ziyaret edip, şalgam suyu içti (4)

BAKAN VARANK, SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentteki programları kapsamında Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen toplantıda sanayici iş insanlarıyla buluştu. 2002 yılında ihracatı 460 milyon dolar olan Adana'nın 4 katından fazla artışla bu yıl 2 milyar doların üzerine çıktığını belirten Bakan Varank, "Adana'ya kurulacak Ceyhan Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi büyüme oranımızda yıllık binde 2 ila binde 4 oranında bir artışın olmasını sağlayacaktır" dedi. ADASO'daki toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile iş dünyası temsilcilerinin katıldı. İş dünyasının sorunlarının ve beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Bakan Varank, Adana'nın tarımıyla, sanayisiyle ve ihracatıyla göz kamaştıran, bölgeye dinamizm katan bir şehir olduğunu vurgulayan Varank, "Hedefe ulaşmak için özveriyle çalışmak gerekiyor. Bu hem kamu, hem de özel sektör için gerekli. Tüm illerimizin potansiyelini keşfetmesi, temel önceliğimiz. Adana'nın sanayisi devletçe sunduğumuz desteklerin etkin bir şekilde kullanmasıyla gelişti. 2002 yılında sadece 51 firma 2 milyon liralık yatırım teşvik belgesine sahipti. Biz 16 yılda bin 300 firmaya teşvik belgesi vererek 32 milyar liralık destek sağladık. Sağlıktan enerjiye, gıdadan tekstile ekonomiye katkı yapmak isteyen herkesin yanında olduk" dedi.

VARANK: TEŞVİKLERLE 57 BİN VATANDAŞIMIZA YENİ İŞ İMKANLARI SUNDUK

Adana'nın üretim kapasitesini bu teşviklerle arttırırken, istihdamı da artmasına katkı koyduklarını dile getiren Bakan Varank, "Sadece bu teşvikler sayesinde 57 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. Reel sektörün çarklarını döndüren kobilerimize ise desteklerimizi esirgemedik. 1990 ile 2002 yılları arasında Adana'da 73 kobi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) yararlanırken, bugün 11 bin 280 işletme toplam 120 milyon liralık KOSGEB desteğinden faydalandı. 21 bin 500 kişiye girişimcilik eğitimleri verdik. Şu anda KOSGEB'in 10 farklı programı açık durumda. Yatırımı ve istihdamı arttırmak isteyenlerin önünde hiçbir engel yok" diye konuştu.

VARANK: 40 BİN VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Adana'da kurulacak olan Ceyhan Enerji, İhtisas, Endsütri Bölgesi'nin kendisini oldukça heyecanlandıran bir proje olduğunu kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Burası jeopolitik konumu sayesinde enerji ve petro-kimya sektörü için önemli bir üs olacak. Bakanlıkça bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak adına şimdiye kadar 69 milyon lira harcadık. Bölgenin kamulaştırılması amacıyla bedel tespit ve tescil çabaları hızlıca ilerliyor. Burada yılda 450 bin ton kapasiteli polipropilen sözleşmesi imzalandı. Yatırımla birlikte polipropilene ödediğimiz yıllık 2 milyar 200 bin dolar, ülkemizde kalacak. Ceyhan'da doğrudan ve dolaylı yoldan 40 bin vatandaşımıza da ayrıca istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Ceyhan sayesinde büyüme oranımızda yıllık binde 2 ila binde 4 oranında bir artışın olması mümkün."

ADASO BAŞKANI KIVANÇ: YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTIŞI OLMADAN KALKINMA OLMAYACAK

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise geçtiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı ekonomik alanda başlayan zorlu sürecin, hükümetin aldığı kararlarla hemen hemen kontrol altına alındığını belirtti. İstikrarı sağlamaya yönelik çözümler kapsamında tasarruf amaçlı yeni ekonomi programı hayata geçirilerek enflasyondaki artışın tersine döndüğünü söyleyen Kıvanç, "Küresel anlamda büyük belirsizliklerin görüldüğü bu hassas dönemde, krizin etkilerini tam olarak atlatamadık. Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risklerle mücadele edebilmek için makro anlamda çalışmaları uygulamaya süratle koymalıyız. Yerli üretim ve istihdam artışı olmadan kalkınma olmayacaktır. Biz üretime gönül veren sanayiciler olarak, ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına önemli bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, soru-cevap şeklinde devam etti.

Can ÇELİK/ADANA, ()

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