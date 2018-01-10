Bakan Tüfenkci: Dünya Bankası kendi itibarını korumak için revize etti

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, () GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Karekodlu Çek Sistemi'ne eklenen yeni özelliklerin tanıtıldığı ve sisteme ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı toplantıya katıldı. Tüfenkci, toplantı öncesinde, basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"DÜNYA BANKASI DA TÜRKİYE'NİN 2017 BÜYÜME RAKAMLARINI REVİZE ETMEK ZORUNDA KALDI"

Bakan Tüfenkci, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme rakamlarını revize ettiğine dikkat çekerek, “En son Dünya Bankası da Türkiye'nin 2017 büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldı. 2018 ve 2019 büyüme revize etmedi. Ama hiç şüpheniz olmasın 2018'de de Allah'ın izniyle Dünya Bankası'nın, Türkiye'nin büyüme rakamlarını ve hedeflerini, ilk ve ikinci çeyrekte gerçekleşen büyüme rakamlarını görünce revize etmek zorunda kalacağını göreceksiniz. Aslında çok önemli değil ama Dünya Bankası'nın kendi itibarını korumak için veya diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının bu anlamda kendi itibarlarını korumak için revizeler yaptıklarını düşünüyorum. Ama esas itibariyle ekonomik verilere baktığımızda Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notunun artırılması gerektiği de artık görülüyor" dedi.

"TÜM EKONOMİK BİRİMLERİ MERSİS'E DAHİL EDECEĞİZ"

Tüfenkci, “2018'de ve 2019'da serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimleri MERSİS'e (Merkezi Sicil kayıt Sistemi) dahil edeceğiz. Böylece kamu kurumlarının tacirler dışındaki tüm ekonomik birimler ve tüzel kişilerle ilgili birisinin bir ihtiyacı olduğunda bilgiler de tek noktadan sunulacak. Bu da e-Devlet ile entegre bir şekilde çalışmış olacak" diye konuştu.

KAREKODLU ÇEK ÖNCESİ VE SONRASI

Tüfenkci, “Karekodlu çeki hayata geçirerek, alacaklının borçluyu denetleyerek son kararı kendisine bırakmış oluyoruz. Bu anlamda riskleri de alacaklı görerek kararını vermiş oluyor. 2017 yılı Ocak ayında bankalara ibraz edilen çekler içinde karekodlu çek oranı yüzde 3,7 iken, 2017 yılı sonlarına doğru bu oran yüzde 65,4'lere yükseldi. Karekodlu çek öncesini ve sonrasını kıyaslayacak olursak; 2016 yılında bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 708 milyar TL olan, 21 milyon 191 bin 209 adet çekin; 27 milyar TL tutarındaki 778 bin 370 adedi karşılıksız çıkmıştır. 2017 yılında ise bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 784 milyar TL olan 19 milyon 897 bin 605 adet çekin; 17 milyar TL tutarındaki 435 bin 114 adedi karşılıksız çıkmıştır. 2017'de ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı hem adet olarak hem de tutar olarak yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"BU SORGULAMAYI BİZİM SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Tüfenkci, “Bugün itibariyle sistem üzerinden aylık ortalama 100 bine yakın çek sorgulanıyor. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Piyasada el değiştiren çek adedinin aylık 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani çeklerin büyük kısmı hala sorgulanamıyor. Bu sorgulamayı bizim sağlamamız lazım. Eğer tacirlerimiz, esnaflarımız daha güvenli bir ticaret istiyorlarsa, alacaklılarının performansını görmek istiyorlarsa, biz o imkanı sağladık. Artık esnafımızın da, tacirimizin de bundan faydalanması gerekiyor" dedi.

“YENİ BİR UYGULAMAYA DAHA GEÇİYORUZ"

Bakan Tüfenkci, “Karekdolu çek sistemini geliştiriyoruz. Bu sistemin dünyada bir örneği yok. Bunu Türkiye olarak bizler geliştirdik. Ticarette bir dönüm noktasına neredeyse gelindi. Şimdi ise, yeni uygulamayla bu zamana kadar yapılanların üstüne çıkıyoruz. Çek alacaklısının riskinin en aza indirilmesi adına yeni bir uygulamaya daha geçiyoruz. Artık lehtar tarafından çek sisteme kaydedildiği takdirde, imza yetkilisini değiştiren firmalar çekin vadesi geldiğinde 'imza sahibi yetkili değil' itirazında bulunamayacak dedi.

Tüfenkci ayrıca, “Bizler arkadaşlarımıza talimat verdik, bono ve senetle ilgili karekodlu bir sistemi oluşturma alanında bir çalışma yürütülüyor. İnşallah bu 20018 yılında çalışmayı nihayetlendirerek bono ve senetlere bir itibar kazandırmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

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