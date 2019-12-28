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Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı ile ilgili, "Bana söz verdiler. İnşallah gelecek sene iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Çünkü...

EKONOMİ 28.12.2019, 14:08
Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı ile ilgili, "Bana söz verdiler. İnşallah gelecek sene iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil. Asgari ücret, işveren ve işçinin anlaştığı, bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ankara'daki otelde düzenlenen  27'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurula, Bakan Selçuk'un yanı sıra BBP Genel Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TİSK üyeleri katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, TİSK üyesi işverenlerin 9 bin 600 iş yerinde 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ettiğini belirterek, ekonomide ve çalışma hayatında önemli bir rolü olduğunu söyledi.
'ÜLKENİN ÇIKARLARINI GÖZETEN BİR KONUMDAYIZ'
Çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasındaki diyalog ve istişare süreçlerinin hayati bir önem arz ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Çalışanlarımız, emeklerini ortaya koyuyor, alın teri döküyor ve üretiyorlar. Karşılığında hak ettikleri ücret ile sadece kendilerinin değil ailelerinin yani milyonların geçimini sağlamaktalar. İşverenlerimiz kurdukları fabrikalarda, açtıkları işletmelerde istihdam imkanları sağlıyor, ortaya sadece sermaye değil girişimcilik becerilerini ve cesaretlerini de ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla biz de kamu yönetimi olarak demokratik yöntemlerle seçilerek işbaşına gelmiş, işçilerin ve işverenlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini temsil eden, ülkenin çıkarlarını gözeten bir konumdayız. Bu anlamda işçilerimizin, çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve kamu yönetiminin temsil ettiği tüm sosyal tarafların uyum içinde hareket etmesi; çalışma barışını sağlamak, ekonomiyi büyütmek, istihdamı korumak ve daha da önemlisi artırmak için hayati bir önem taşıyor" dedi.
'İKİ TARAF ANLAŞACAK'
Asgari ücret artışına değinen Bakan Selçuk, Merkez Bankası'nın ekim raporuna göre beklenen enflasyonun yüzde 12 olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla 3-4 puan üzerinde gerçekleşmiş oldu. Asgari ücretin çalışanlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz tabii ki her daim masayı kolaylaştırıcı, çözümü arttırıcı, çözüme hem işveren hem de işçi tarafı için daha da makul seviyelere taşıyıcı bir ortamda olmayı önemsiyoruz. İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda bana söz verdiler. Her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı; çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek" dedi.
'SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE 15'İNCİ SIRADAN 10'UNCU SIRAYA YÜKSELDİK'
AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"AK Parti hükümetleri olarak 2002'de işbaşına gelişimizden bu yana çalışma mevzuatımızda reform niteliğinde yenilikler yaptık. 12 Eylül askeri darbesinin kalıntısı olan sendikal mevzuatı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yeniden düzenledik. İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu çıkardık. Dolayısıyla 2020'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde Türkiye, 2002 Türkiye'sine göre çok daha ileri bir noktada. 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayımız 2019 Eylül ayı itibarıyla 22 milyonun üstüne çıktı. Kayıt dışı istihdam oranını yüzde 52'lerden yüzde 36'lara indirdik. Kadın istihdamını Avrupa'da en çok artıran ülke olduk. Genç istihdamında önemli mesafe kaydettik. Ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporuna göre de ülkemiz ilk defa 'Çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke' kategorisine girdi. 2019 verilerine göre asgari ücrette hep bir satın alma gücünden bahsediliyor; ama AB ülkelerine göre biz 2002'de 15'inci sıradayken, 2019'a geldiğimiz zaman satın alma gücü paritesine göre asgari ücretimizde 10'uncu sıraya yükselmiş durumdayız."

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