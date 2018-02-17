Bakan Sarıeroğlu'ndan eleman alan esnafa bir maaş müjdesi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 18-25 arasında gençleri alacak esnaflara destek vereceklerini belirterek, "Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Karabük'te SGK İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Bina önünde bekleyen maden kazalarında hayatlarını kaybeden işçilerin eşleri, Bakan Sarıeroğlu'na, "Lütfen bizi yetim bırakmayın" diyerek istihdamla ilgili olarak yardım istedi. Bakan Sarıeroğlu işçi eşlerine, "Soma'da büyük bir kaza yaşadık ve 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. İstihdam konusunda bir dizi sıkıntılar vardı. Ermenek ve Soma'daki ailelerin istihdam hakkı vardı ve kanunda bir tarih kısıtı vardı. Daha önce bir yönetmelik var, özellikle Zonguldak'ta yönetmelik gereği hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden birer istihdam sağlanmış. Bu 2004 yılından önce olmuş. İstihdam hakkında 2003-2014 yılları arasında eksik kalan istihdam hakkını verelim istedik. Bu mecliste görüşülüyor" dedi.



Törende konuşan bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak birinci önceliklerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, "Biz bir çılgınlık yaptık. Şu anda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış, incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Ama birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direkt tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık" dedi.

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığına vurgu yapan Bakan Sarıeroğlu, "Esnafımıza 'bir senden bir benden' diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz" dedi.



Bilişim konusunda gençlere de çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Afrin'de nasıl mücadele veriyoruz kendi İHA'mız, silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, özellikle savunma sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. Türkiye'de olanlar iş arayan kardeşlerimizin de bu seferberliği özel sektörde işe girme konusunda katkı ve destek sağladıklarını önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.



BİNAYA ŞEHİDİN ADI VERİLDİ



Bakan Sarıeroğlu, ülke genelinde kurum il müdürlüklerine isim verme uygulamalarının söz konusu olmadığını hatırlatırken, "Ama şehidimizin vasiyeti hepimizin gönlüne işlenmiş durumda. Karabük Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet verecek" diyerek, binaya Afrin şehidinin adını verdiğini açıkladıktan sonra binanın açılışını yaptı.



KARDEMİR'İ ZİYARET ETTİ



Bakan Sarıeroğlu daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı (Kardemir) ziyaret etti. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve Genel Müdür Ercüment Ündal'dan brifing alan Bakan Sarıeroğlu, yönetimden yeni istihdam noktasında bin kişilik daha alım yapılmasını talep etti. Kardemir'in üretilen ilk demiri hediye edilen Bakan Eroğlu daha sonra fabrikanın yemekhanesine geçerek işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Sarıeroğlu daha sonra partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kolları İl Kongresine katıldı.



'AVUKATIN YAPMIŞ OLDUĞU HADSİZLİK'



Sarıeroğlu, Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatan avukatı eleştirerek, "Çok tatsız bir olay oldu. Musa kardeşimizin maaşını haciz koymayla alakalı. Aslında biz Çalışma Bakanlığı olarak, SGK olarak ilk andan itibaren müdahale ettik. Buna izin vermedik. Kanunlarımızla bu konuyla ilgili düzenleme söz konusu. Bu konuyla ilgili borcun talibi olan vatandaşımızın da hassasiyeti ortada. Ama maalesef ki işte vatan millet sevdalısı ne demek, evlat kaybı ne demek, şehadet ne demek bilmeyen bir avukatın yapmış olduğu hadsizlik, hem mesleğine de ihanet diye değerlendiriyorum. Bütün hepimizin vicdanlarını yaraladı. Bunlar çok şu anda biliyorsunuz. Yaşadığımız bu süreci anlamayan, bu süreci okuyamayan, bu mücadelenin Türkiye'nin geleceği açısından ne demek olduğunu bir türlü idrak etmemekte direnenlerle de bir yandan mücadele ediyoruz. Olsun biz mücadeleye alışığız" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ve gazi olan uzman çavuş Yasin Yalçın'ı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.