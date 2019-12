Bakan Pekcan: Demir çelik sektörü üreticilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin demir çelik ve alüminyum üzerine başlattığı yaptırımlarla ilgili dün Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmeler yaptığını anlatarak, "Demir çelik üreticilerinin uluslararası platformlarda bütün haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da her seviyede bugüne kadar kullandık. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz" dedi.Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi nedeniyle bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ticaret ve sanayi odaları başkanları ile iş adamları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri'nin demir çelik ve alüminyum üzerine başlattığı yaptırımların bütün dünyayı sarstığını söyledi. Avrupa Birliği ve tüm dünyanın buna önlemler aldığını anlatan Pekcan, "Sadece Türkiye almadı ama bizim son üç senede Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz demir çelik ihracatı yaklaşık üç katına, dört katına çıktığı için bu uygulamalardan en çok Türk demir çelik üreticisi etkilendi" dedi.AB KOMİSERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMEDemir çelik sektörüyle ilgili dün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Bakan Pekcan, şöyle dedi:"Çok yararlı görüşmeler oldu. Bunlardan birisi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu malumunuz. Bir çok konumuz var. Kotalarla ilgili yetkilendirilmiş hükümlülüğün tanınmasıyla ilgili Brexit konusuyla ilgili hepsinde mutabık kaldık. Ama en önemli konularımızdan birisi de demir çelikte yapılan uygulamalar ve yaptırımlardı. Kendilerine, teknik açıdan bu dokümanları arkadaşlarımız iletmişlerdi ama biz bir kez daha yeni başkana da bunu ilettik. Kendileri de bu konuyu irdeleyeceklerini, çalışacaklarını söylediler. Gözden geçirme süreci var bu yaptırımların. Bir yıl sonra olması gerek. Önce 6 aya çekmeyi, biz çok ısrar edince de 'belki ilk çeyrekte gözden geçiririz' dedi. Bu anlamda da faydalı görüşme oldu. Biz bir taraftan demir çelik üreticilerinin uluslararası platformlarda bütün haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da her seviyede bugüne kadar kullandık, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Ancak bir sektörü desteklerken diğer sektörlere de zarar vermememiz gerekiyor.Türkiye ekonomisine bir bütün olarak bakıp, bütün paydaşlarla görüşerek ortak karar vermeye çalışıyoruz. Amacımız ticaretin kesintisiz devam etmesi. Sektörlerimizin haklarının her platformda korunması. Bu doğrultuda da gerekli adımları atmakta bugüne kadar kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayacağız."TÜRKİYE DÜNYA TİCARET ARTIŞINDA 7'NCİ SIRADABakan Pekcan, ayrıca bütün sektörleri masanın etrafında toplayarak, bütün paydaşların en az etkileneceği veya etkilenmeyeceği bir çalışma üzerinde çalıştıklarını söyledi. 2019'un küresel ticaret tahminlerinin yüzde 4'lerde olduğunu, ardından yüzde 1.2 olarak revize edildiğini anlatan Bakan Pekcan, "Yüzde 1 revize bile, beklenen bir revize değil genel anlamda. Ama buna rağmen Türkiye'nin ihracatta başarılı bir yılı oldu. Eylül sonu itibariyle açıklanan Dünya İhracat Örgütü verilerine göre, dünyada ihracatı, ithalatı kayıt altına alınan ve en çok ihracatçı olan ülkeler arasında ilk 50 ülkenin ihracatı yüzde 2.6 azaldı. Eylül sonu itibariyle Türkiye’nin ihracatı yüzde 2.56 arttı. Dünyada ihracat artışı sıralamasında Türkiye 7'nci sırada. Yüzde olarak çok büyük bir rakam olmasa da küresel ticaretteki küçülmeye rağmen pozitif artış göstermesi bizi dünyada 7'nci sıraya taşıdı. Dolar bazında değer artışı sıralamasında 5'nci sıradayız. 11 aylık ihracatımız yüzde 165 milyar dolara, 11 aylık ithalatımız da 190 milyar dolara ulaştı. Bunun yanında dış ticaret açığımız da yüzde 51.8 küçülmeyle, 25 milyar dolara düştü. Yani Türkiye’nin dış finansman ihtiyacına, biz 27 milyar dolar pozitif katkı sağladık. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de net ihracatımız üç çeyrekte, 4.7 puan destek sağlamış bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75.6'dan yüzde 86.8 seviyelerine kadar geldi. Tabi bunlar ihracatçılarımızın sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de başarılı yıl olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.HİSARCIKLIOĞLU: HER İLDE 1 MESLEK LİSESİNE ODALARIMIZ SAHİP ÇIKACAKTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 3 yılda yaklaşık 800 bin üyelerine 400 milyarlık kredisine kefil olduklarını söyledi. Kamu bankalarında ticari kredi faizlerinin tek haneli rakamlara inmesini beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:"Nefes kredileriyle 100 bin üyemize 12 milyarlık ucuz kredi imkanı sağladık. Bankalarda ikinci şikâyetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit yoktu. Şimdi yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Bunun biraz daha düşürülmesi için konuşuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri, odalarımızın ve bizlerin de takibi sonucu, çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte, taksit sayısı artırıldı. Mesleki eğitim konusu, camiamız için çok önemliydi. İlk etapta her ilde 1 meslek lisesine, oda ve borsamız sahip çıkacak, burada söz sahibi olacak. Böylece buralardan, sizlerin ihtiyacı olan nitelikli çalışanlar çıkacak. Başarılı olursak bu projeyi daha da genişleteceğiz. Bir diğer önemli konu, Mesleki Yeterlilik Belgesi TOBB bünyesinde, MEYBEM - Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’ni kurduk. Tehlikeli ve çok tehlikeli gruplardaki 143 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu. Bunun yanında galericilik, emlakçılık, servis şoförlüğünde de zorunlu. Bu mesleklerde, belgesiz işçi çalıştıran işverenlere kişi başı 775 lira ceza uygulanacak. Bugüne kadar 750 binden fazla çalışan mesleki yeterlilik belgesi aldı. Daha belge alacak, 2,5 milyon kişi var."'KAVGA İLE SIKINTI ÇÖZÜLMEZ'Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin protiplerinin 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını da kaydetti. Bundan herkesin gurur duyması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Son 30 yılda pek çok sıkıntılı süreç geçirdik. Ama yola devam ettik. Yani arabayı tümsekte bırakmadık, yine bırakmayız. Ben ülkemin geleceğine inanıyorum. Çünkü potansiyelimizi, yaptıklarımızı, yapabileceklerimizi biliyorum. Türkiye’nin girişimci gücüne güveniyorum. Bir hususu da özellikle hep akılda tutun. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla ve diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca, Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. O zaman göreceksiniz, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.Program sonunda genç ve başarılı iş adamlarına plaket ve ödüller verildi.