Bakan Pekcan: Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşandığını belirterek, "Biz bu treni kaçıramayız. Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda 7 ilin katılımıyla gerçekleşen bölgesel istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, ihracatın ekonomideki önemine değinerek ihracatın tabana yayılması için esnafa, KOBİ'lere sanatkarlara, kadın ve genç girişimcilere birçok destek verdiklerini söyledi.'BAŞARIMIZI DEĞERLENDİRİRKEN KÜRESEL EKONOMİYE GÖRE DEĞERLENDİRİN'Küresel ekonominin şu an bir yavaşlama sürecinde olduğunu belirten Bakan Pekcan, şöyle dedi:"Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ticaret yüzde 4'ten yüzde 3.7'ye revize edildi. Küresel büyüme de IMF verilerine göre 3.9, 3.7 ve en son 3.5 olarak revize edildi. AB'nin büyümesi ki yüzde 52 ile en büyük ticaret ortağımız. Yüzde 2'den 1.6'ya revize edildi. Almanya'nın büyümesi, en büyük ticaret yaptığımız, ihracat yaptığımız ülke 1.3 olarak revize edildi. Bunları neden söylüyorum. Bizim buradaki çalışmalarımızı, başarılarımızı değerlendirirken dünya nereye doğru gidiyor lütfen ona göre değerlendirin. Burada bir şeyler yapılıyor, büyük bir çaba sonucu yapılıyor. Ama dünya nereye gidiyor? Küresel ekonomi, küresel ticaret, AB, en büyük ticaret ortaklarımızın durumu nereye gidiyor? Ona göre değerlendirin. Bu şartlar altında dahi biz 2018'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 168 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan da öte ihracatımızın ithalatını karşılama oranını yüzde 75'e çıkardık. 2019 Ocak-Şubat ayında ihracatımızın ithalatını karşılama oranını yüzde 87'ye çıkardık. Sadece Ocak-Şubat ayında dış ticaret açığını biz 10.8 milyar dolar aşağı çektik. Yani biz, ülkemizin 10.8 milyar dış finansman ihtiyacını azaltmış olduk bu yaptığımız çalışmayla. Bir taraftan ihracatımızı azaltırken bir taraftan da ithalatımızı dengelemeye çalışıyoruz ama üreticimize ve ihracatçımıza zarar vermeden."'DIŞ TİCARETİN MİLLİ GELİRE ORANI CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA YÜZDE 50'YE ULAŞTI'Ticaret Bakanlığı olarak bu dönemde yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin büyümesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Pekcan, "Bütün bu küresel koşullarda, ağustos ve eylül ayındaki doların spekülatif iniş çıkışlarında Türkiye 2018 yılında yüzde 2.6 büyümüştür. Bu büyümeye 3'üncü çeyrekte 6.73, dördüncü çeyrek 9.7 olmuştur. Ayrıca dış ticaretimizin milli gelire oranı Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50'ye, yüzde 49.9'a ulaşmış durumdadır. Bu da demek ki bundan sonra ihracat Türkiye ekonomisi için çok daha önemli. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha fazla teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya yatırım yaparak ihracatımızı kalıcı hale getireceğiz" diye konuştu.'NİYE HELVA YAPMIYORSUNUZ?'Kahramanmaraş'ın ihracatçı bir il olduğunu ancak 1 milyar dolar olan yıllık ihracatı en az 3'e katlaması gerektiğini ifade eden Bakan Pekcan, Kahramanmaraşlı iş adamlarına verilen destekleri de anlattı. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Bakan Pekcan, "Dünyada bir e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşanırken bizim bunu kaçırma şansımız yok. Biz bu treni kaçıramayız. Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız. Burada bizlere iş düştüğü kadar size de iş düşüyor. Biz Bakanlık olarak yanınızdayız Kahramanmaraş'tayız her türlü desteğimizle. Hani diyorlar ya 'Un var, su var, irmik var niye helva yapmıyorsunuz?' Buyurun" dedi.HİSARCIKLIOĞLU: BU SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNA İNANIYORUZTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise iş adamlarına kısa bir süre önce başlatılan istihdam seferberliği kapsamında sunulan desteklerden faydalanma çağrısında bulundu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:"Elbette sıkıntılarımız yok değil var mı var. Zaten birazdan sizler bunu dile getireceksiniz ama aklımızdan şunu çıkarmayalım. Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkan her engele rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu geçmişte pek çok defa ispat etik. Özel sektör, devlet istişaresiyle sorunları aştığımızı da gördük. Biz içinden geçtiğimiz bu sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede onlarca kriz ve çalkantı yaşadık ve Allah'a çok şükür hepsinin de üstesinden geldik, yolumuza kuvvetlenerek devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Ülkemizi, dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız."Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti ve bu bölümde iş adamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorunlarını ve Bakanlıktan isteklerini dile getirdi.Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri ile iş adamları da katıldı.

FOTOĞRAFLI