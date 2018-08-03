Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de yatırımı bulunan 30 Amerikan firmasının temsilcileriyle Ankara'da toplantıda buluştu. Pekcan, "İki ülke arasında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek, sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında, 'Türkiye- ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı' düzenlendi. TOBB'da düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'de yatırımı bulunan 30 Amerikan firmasının temsilcileri katıldı. Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, çağdaş hukuk devleti geleneği ve güçlü demokrasi kültürüyle hızlı ekonomik büyümeyi ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini söyledi. Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin, başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip ülke olmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin her zaman iş birliği ve istikrardan yana olduğunun altını çizen Pekcan, "Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir" dedi.

'DEMİR VE ÇELİK KONUSUNDA TÜRKİYE, ÖNLEMİ HAK ETMİYOR'

Türk demir- çelik sektörünün ABD'ye tehdit oluşturmadığını belirten Bakan Pekcan, bu sektörde iki ülke arasında dengeli ticaret olduğunu kaydetti. Farklı ülkelerin, Türkiye üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığına dikkat çeken Pekcan, "Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslararası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE EKONOMİK İLİŞKİLERİ SAĞLAM ZEMİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK'

Türkiye ekonomisinin büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Bakan Pekcan, yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik dönüşümden geçeceğini bildirdi. Bu dönüşüm sürecinde, ABD'li firmaların ve ABD sermayesinin önemli roller üstlenebileceğini vurgulayan Pekcan, "Hali hazırda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek, sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğini belirterek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikan firmalarının temsilcilerinden ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi.



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