Bakan Pekcan: 6 ayda, 28 şehirde, 31 ihracat destek ofisi açtık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, bakan olduktan sonra ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelerek, halka seslendi. İhracata yönelik desteklerinin her geçen gün arttığını belirten Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını ve ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini söyledi.

Bakan Ruhsar Pekcan, göreve gelmesinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Pekcan, daha sonra Demirci Belediyesi'ne geçti. Burada Demirci Belediye Başkanı AK Partili Selami Selçuk'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Pekcan, ardından ilçedeki düğün salonunda halka hitap ettti. Bakan Pekcan, konuşması öncesi hemşehrilerinin 'Demirci sizinle gurur duyuyor' sloganı atması üzerine gözleri dolarak, duygusal anlar yaşadı.

'82 MİLYONLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle önemli bir görevi üstlendiğini söyleyen Pekcan, Türkiye'nin kalkınmış, güçlü, istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması için 82 milyonla beraber çalıştıklarını söyledi. Bakanlık olarak stratejik bir yol haritası belirlediklerini anlatan Pekcan, "Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye önem vererek, rekabetçiliği artırıyoruz. Dijitalleşmeye önem verdik. Dış ve iç ticarette, gümrüklerde, dünya dijital bir dili konuşurken, biz de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bununla ilgili de çok önemli adımlar attık" dedi.

Belediyeciliğe de değinen, ayrıca dünyadaki gelişmiş ülkelerden örnek veren Bakan Ruhsar Pekcan, "Japonya'dan Avrupa'ya kadar kalkınma konusunda belediyelerin destek vermediği gelişmiş ülke yok. Esasında AK Parti iktidarlarının temelinde, belediye hizmetlerindeki başarısı yatıyor. Dolayısıyla biz 82 milyon nüfusuyla ve belediyelerimizle beraber el ele vererek, daha yüksek ülkeler statüsüne ulaşacağız" diye konuştu.

İHRACATA DESTEK

Altı ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "İhracat destek ofisindeki arkadaşlarımızın eğitimlerini Bakanlığımızda verdik. Şu anda bu ofisler, bizim İhracat Genel Müdürlüğümüzle online olarak çalışıyor. Buraya müracaat ettiğiniz anda ihracatla ilgili bütün eğitimleri alabiliyorsunuz. Hatta burada Manisa yoktu, Manisa'yı da pilot iller arasında yer aldırdım. Eximbank biliyorsunuz, Türkiye'nin ihracatını kredilendiriyor ve sigortalıyor. Eximbank'ı da şubeleştiriyoruz. Şu ana kadar 8 şube ve 15 irtibat ofisi açtık. Bunu 2019 yılında, 40 şube ve 40 irtibat ofisi açmayı planlıyoruz. Manisa'yı da bu plana dahil ettik. Eximbank Türkiye'deki ihracatın yüzde 26'sını finanse ediyor. Türkiye'deki ihracat kredilerinin 2017 yılında yüzde 47'sini finanse ediyordu, bugün yüzde 53'ünü finanse ediyor. Eximbank şu ana kadar 44,2 milyar kredi kullandırdı. 2019 yılında ise 44,4 milyar artışla ihracatçıyı finanse edecek. Bu yönde de desteklerimiz devam edecek" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 36 İLA YÜZDE 45 ARASINDA DÜŞTÜ'

Denetimler sonucu bazı hallerde 1'e 8 oranında katlanan sebze ve meyve fiyatları gördüklerini de belirten ve bununla ilgili savunma istediklerini aktaran Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ila yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu, çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek, ürünün karekodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili Bakanlık olarak, son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse, hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim İl Ticaret Müdürümüze gönderin. O aynı anda hem Ticaret İl Müdürlüğümüze hem de Bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. 'Şikayetinizi aldık, değerlendiriyoruz' diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor."

ÇEK VE SENETTE ELEKTRONİK ORTAM

Çek ve senedin elektronik ortamda kullanımının da planlandığını aktaran Pekcan, "Biz Bakanlık olarak gönderdik, imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız, elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek. Bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Pekcan, ilçedeki programı sonrası Manisa'ya hareket etti.



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