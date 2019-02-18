Bakan Pekcan: 2019'da dış ticaret açığımız azalacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 4'üncü çeyrekte dış ticaretin Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli katkısı olduğunu göreceklerini söyledi. Pekcan, "Resme bütün olarak baktığımızda görüyoruz ki 2019'da dış ticaretimiz Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak, dış ticaret açığımız azalacak" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Leasing Şirketleri Orta Vadeli Kredi Destek Protokolü imza törenine katıldı. Bakan Pekcan, Türkiye'nin 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek olduğunu belirterek, bunun katma değerli ihracatla mümkün olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, üretici ihracatçısının daha ucuz maliyetli finansman temini sağlaması için 9 leasing şirketiyle bir araya geldiklerini kaydetti. Pekcan, şöyle konuştu:

"Daha çok mal ve hizmet ihracatı yapan firmalarımızın orta vadeli yatırım ihtiyacını karşılayacak finansman desteği vermek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda biz Bakanlık olarak iş dünyası ile kamu, özel sektör, istişare kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Ortak projeler üretiyoruz. Sonuç odaklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda amacımız ihracatımızı artırmak üzere öncelikli rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarım, markalaşma ve teknolojiye ağırlık vererek daha rekabetçi haline gelmek. İç ve dış ticarette daha fazla dijitalleşmeye ve daha fazla e-ticaret üzerinde yoğunlaşmak ve üretimde de daha yüksek teknoloji ürün üretimi ve ihracatı için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

'HEDEFLERİMİZE AYNI DOĞRULTUDA DEVAM EDİYORUZ'

2018 yılında küresel ekonominin tüm zorluklarına rağmen Türkiye'nin ihracatı 168 milyar dolarla kapattığını kaydeden Bakan Ruhsar Pekcan, bunun rekor bir rakam olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, Türkiye'nin büyüme rakamlarında dış ticaretin büyük bir katkısı olduğunu belirterek şunları dedi:

"Üçüncü çeyrekte dış ticaretimizin Türkiye'de büyümeye katkısı 6,73. Mart ayında açıklandığında 4'üncü çeyrekte de dış ticaretimizin Türkiye ekonomisi büyümesine çok önemli katkısı olduğunu hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi her zamankinden daha fazla küresel ekonomiyle entegredir. Dış ticaret rakamımızın milli gelire oranının Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rakam olduğunu mart ayında hep beraber göreceğiz. 2019 yılında da hedeflerimize aynı doğrultuda devam ediyoruz. 2019 yılı küresel ekonomide büyüme ve ticaret oranları yavaşlamakta, ticaret savaşlarının olumsuz etkisi görülmekte. Buna rağmen biz çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Ay bazında iniş ve çıkışlar olacaktır tabii. Resme bütün olarak baktığımızda görüyoruz ki 2019'da dış ticaretimiz Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak, dış ticaret açığımız azalacak."

'İHRACATIN TABANA YÖNELMESİ ÇABALARIMIZ VAR'

Dünya ekonomisi böyle bir süreçten geçerken Eximbank gibi ihracatı finanse eden kuruluşların öneminin arttığını vurgulayan Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda Eximbank da çalışmalarını çeşitlendirerek devam etmektedir. 2018'de Eximbank'ın finansman destekleri 44 milyar dolara ulaşmıştır. 2019'da bu rakamın yüzde 10 artışla 48,4 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. İhracatın tabana yönelmesi yönünde çalışmalarımız var aynı zamanda. Bu yönde 2017 başında Eximbank'ın finansal desteğinden yaralanan KOBİ oranı yüzde 53'lerde iken 2018 sonu itibarıyla yüzde 70'lere ulaşmaktadır. Bu yıl sonunda hedefimiz yüzde 75'ler. Eximbank desteklerinden yararlanan firma sayısı 2017 yılı itibarıyla 11 bini geçmiş bulunmaktadır. Bugün burada 9 leasing şirketi var. 200 milyon dolarlık paketimiz. Limitlerimizi artırarak katılımcı finansal kiralama şirketini daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz."



FOTOĞRAFLI