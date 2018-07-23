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Bakan Pakdemirli: Yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımlarıyla ilgili olarak, "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı...

Bakan Pakdemirli: Yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımlarıyla ilgili olarak, "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 TL geçecek" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Türkiye'de yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38 bin ton olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik. Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak" dedi.
'TON BAŞINA 3 bin 790 TL GEÇECEK'
Açıklamasında, "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirledik" diyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 TL geçecek. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak. Yeşil mercimek üreticilerimiz dâhil bütün üreticilerimiz, her zaman Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

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