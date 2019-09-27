Son Dakika
(Havadan fotoğraflarla) Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri Boğaz'dan geçti (1)
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ (1)(Havadan görüntülerle)
Bakan Pakdemirli: Üzüm, fındık ve hububat üreticilerine 334 milyon ödeme yapıldı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzüm, fındık ve hububat için üreticilerin hesabına 334 milyon TL'nin yatırıldığını, bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı...
EKONOMİ 27.09.2019, 10:46
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzüm, fındık ve hububat için üreticilerin hesabına 334 milyon TL'nin yatırıldığını, bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, üzüm, fındık ve hububat üreticilerine müjdeli haber verdi. Pakdemirli, açıklamasında, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden, 18-23 Eylül arasında kuru üzüm teslim eden, ELÜS yoluyla ve 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilirler. TMO tarafından 26 Eylül tarihinde 11 bin 95 fındık üreticisinde 266 milyon TL, 621 kuru üzüm üreticisine 18 milyon TL, 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticimize 50 milyon TL, toplam 334 milyon TL ödeme yapıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, üzüm, fındık ve hububat üreticilerine müjdeli haber verdi. Pakdemirli, açıklamasında, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden, 18-23 Eylül arasında kuru üzüm teslim eden, ELÜS yoluyla ve 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilirler. TMO tarafından 26 Eylül tarihinde 11 bin 95 fındık üreticisinde 266 milyon TL, 621 kuru üzüm üreticisine 18 milyon TL, 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticimize 50 milyon TL, toplam 334 milyon TL ödeme yapıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2