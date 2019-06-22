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Bakan Pakdemirli: Türkiye patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor" dedi. Bakanlıktan...

Bakan Pakdemirli: Türkiye patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi gerçekleştiği, kişi başı tüketilen patates miktarının ise 48 kilo olduğu bildirildi. Bakanlığın 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli tohumun ülke pazarına kazandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu 10 çeşit yerli ve milli tohumun 6 tanesinin satışı ve özel sektöre devri de gerçekleştirildi. Nahita da satışı gerçekleşen ilk yerli ve milli patates çeşidi" denildi. Bakan Pakdemirli, "Türkiye her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.
NAHİTA ADANA'DA HASAT EDİLİYOR
Yerli ve milli bir patates çeşidi olan Nahita'nın Adana'da hasat edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek Nahita çeşidini inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kıyaslama şansı da buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu anda 10 tane yerli ve milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan Nahita'nın ilk defa turfanda üretim merkezi Adana'da hasadı yapılıyor. Nahita, erkenci, yemeklik tüketimine uygun ve oldukça verimli bir çeşit olarak dikkati çekiyor. Nahita'nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı gerçekleştirildi. Satın alınan firma tarafından Sivas'ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam eden Nahita'da, sertifikasyon işlemleri bittikten sonra hem çiftçilerimizle buluşacak hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek."

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