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Bakan Pakdemirli: 92 projeye 11 milyon TL destek ödenecek

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'IPARD II' programı kapsamında, çevre ve toprağın korunmasının amaçlandığı toplam 92 projeye 11 milyon TL'lik destek ödeneceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı...

Bakan Pakdemirli: 92 projeye 11 milyon TL destek ödenecek

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'IPARD II' programı kapsamında, çevre ve toprağın korunmasının amaçlandığı toplam 92 projeye 11 milyon TL'lik destek ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca (TKDK) 'IPARD II' programı kapsamında, kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasının amaçlandığı yeni destek kaleminin pilot uygulama sonuçlarının belirlendiğini kaydetti. Uygulamanın pilot olarak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde başlatıldığını belirten Pakdemirli, "7 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan başvuru çağrısı sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan projeler ise belirlendi. Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde 1,065 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak" dedi.
PROJELER 5 YIL DESTEKLENECEK
Bakan Pakdemirli, 'Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri' kapsamında fiğ veya korunga ekimi yapılarak, toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkı sağlayan projenin 5 yıl boyunca destekleneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"5 yılın 3'ünde fiğ ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin TL, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 TL destek ödenecek. Destek miktarları ise her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Bu yeni destek uygulaması ile TKDK tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine, çevrenin, peyzajın, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor."

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