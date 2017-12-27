Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ''Türkiye'nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar. İstismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz" dedi.

Bilim Sanayı ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki enzime dirençli nişasta üretim tesisinin açılış törenine katılmak için Konya'ya geldi. Bakan Özlü, Türkiye'nin büyümesini küçümseye çalışanlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Türkiye bütün şehirleriyle, bütün sektörleriyle büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi çeşitli argümanlarıyla küçümsemeye çalışanlar var. Hiç kimse sırf muhalefet olsun diye, bu büyümeyi küçümseyemez. 3 çeyrektir rekor kıran büyümemiz hiçbir istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı, tertemiz ve organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devem etsinler. Onlar konuşur, biz yaparız. İş ihracata geldiğinde, projeye geldiğinde, vizyona geldiğinde maalesef söyleyecek söz bulamıyorlar."

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ HAFİFE ALIYORLAR

Türkiye'nin yerli otomobil projesini de hafife aldıklarıın belirten Özlü, "Türkiye'nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar. İstismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz. Biz, milli ve yerli duruşumuzdan hiçbir biçimde taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bilimde, teknolojide, sanayide, üretimde milli ve yerli olan herşeyi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için projeler üretecek, kaynaklar oluşturacak ve mutlaka olumlu sonuçlar alacağız. Bizim bu duruşumuz, teori değil, pratiktir, gerçektir, somuttur. Bizim üç hedefimiz var. Türkiye'yi bilim merkezi yapmak. Türkiye'yi teknolji üssü yapmak. Türkiye'yi ileri sanayi ülkesi yapmak. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

BU ÜLKENİN EN GEĞERLİ HAZİNESİ GİRİŞİMÇİLERDİR

Ülkenin en değerli hazinesinin girişimciler olduğunu ve girişimcilere önem verilmesi gerektiğini belirten Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin en değerli hazinesi girişimcilerdir. Ne kadar çok girişimcimiz varsa o kadar çok büyüksünüz demektir. Bugün dünyanın bütün üretim mekanizmaları, bütün sanayi çarkları, bütün yenilikleri girişimcilerin hayallerinden beslenmektedir. Bu yüzden girişimci ruhu sürekli canlı ve diri tutmak durumundayız. Bakanlık olarak üretime, ihracatı hedefleyen tüm girişimcilere, sanayicilere ve firmalara destek olmaya devam ediyoruz. Genç girişimcilerimizi desteklemek, kobilerimizin markalaşması, kurumsallaşması, ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla KOBGEB bütçesine ayırdığımız kaynağı geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırdık. 2018 yılında 1.7 milyar liraya çıkardık. 2010-2017 Kasım döneminde kendi işini kuran 45 binden fazla girişimcimize destek sağladık. 21 binden fazla kadın girişimcimize de bu desteklerden istifade ettirdik. 18-29 yaşları arasındaki yaklaşık 13 bin genç girişimciye toplam 300 milyon lira destek verdik. KOSGEB'in yaptığı çalışmalar sonucunda son 7 yılda çeşitli destek rakamlarıyla 100 bin kişiye istihdam sağladık."



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