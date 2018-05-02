Bakan Özhaseki'den 'imar barışı' açıklaması: Kentsel dönüşüm için kullanılacak

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen 'imar barışı' düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı. Özhaseki, "Gelir elde edeceğiz. Bu bedel, kentsel dönüşüm için kullanılacak. Belediyelere 3 yıl ödemesiz, sıfır faizle kredi kullandıracağız. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyerek, 'imar barışı' düzenlemesiyle ilgili bilgiler verdi. Özhaseki, 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nda yer alan 'imar barışı'na göre, ruhsatsız ve kaçak yapıların kayıt altına alınacağını söyledi. 'İmar barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin başvurularıyla elde edilecek gelirin, kentsel dönüşüm için kullanılacağını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarının kanuna karşı yapmış oldukları ihale listeleri bitmiş oluyor. Sosyal faydası bunlar; vatandaş, devletle helalleşiyor. Ekonomik faydası; hazine arazisi, vatandaşa en uygun modelle hazine kazanmış oluyor. Vatandaşın evi ve iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci fayda; konut üzerinden, iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama; müracaatla birlikte ortaya çıkacak. Bu bedel, kentsel dönüşüm için kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri belediyelere 3 yıl ödemesiz, sıfır faizle kredi kullandıracağız. Şehirleri dönüştürüyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz. Müteahhit inşaatını denetleyen, kişiyi satın almış oluyor. 'Beni denetle' diye para veriyorsunuz, seçenekleriniz var. Sizi hakkıyla denetlemesini bekleyebilir misiniz? Dürüstçe yapanlar da var şaibelerin, sıkıntıların olduğu yerler de var. Elektronik olarak sıralı yerler olsun. Yapı sahibinin karşısına kim çıkıyorsa o denetlesin, açık pazarlıkla firma aramasın. Fiyatı sabitliyoruz. Bakanlık olarak pazarlık ettik, en uygun fiyata alıyoruz. Bakanlığa yatırılan para, daha sonra ilgili firmaya veriliyor. Denetim ile yapan arasındaki bağı kesiyoruz. Okulunu okuyan teknikerlerimiz, mahkemelik oluyorlardı; onları da gidereceğiz."

'FİKİRTEPE GİBİ ÖRNEKLERİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Özhaseki, 'imar barışı'ndan sonra depreme dayanıklı olmayan yapıların yasal hale getirileceği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Stokların durumunu anlamaya çalışıyoruz. Kimseye avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu. 80'li yıllarda iskanını almış bazı binaların, depremde tam dayanıksız olduğunu biliyoruz. Ruhsattan sonra iskan almamış sağlam olduğunu da biliyorum. Daha sonra yaptığımız bir çalışma var. Bundan 1 sene önce başladık, 'Şehircilik Şurası' adı altında. Kentsel dönüşüm çalıştık, akademisyen- özel sektör bir araya geldik. Ondan sonra kentsel dönüşümün esaslarını belirlediler. Vatandaşı olduğu yerde dönüştürmek esastır. Bunu getiriyoruz. Belediyeleri artık vatandaşla muhatap edeceğiz. Belediyeler vasıtasıyla iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız. Mahallenin bir merkezin olduğu birtakım mahalleler ortaya çıkacak. Belediyelere yüzde sıfır kredi verirken, malzemeler yerli ve milli olursa vereceğiz. Türkiye'den kendi şirketlerimizden karşılarsa vereceğiz. Kapı kolları başka yerden gelirse kullandırmayacağız."

'VAZİFE, GÖÇLER BAŞLADIYSA İNSANLARIN EV YAPACAĞI ORTAMI SAĞLAMAKTIR'

Bakan Özhaseki, bir gazetecinin "İstanbul Avcılar'da 5 kat olan yerde 8 kat çıkılmış, 3 kat ilave çıkılmış, dubleks yapmış, fazladan katlar yapmış. Bunlar yüzde 3 bedelle, bunlara ne olacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Genellikle ruhsata müracaat etmeyen veya eklemeler yapanlar 50- 60- 70'li yıllar. Sosyal devletin amacı, vatandaşın sıkıntısını çekmektir. Eğer göçler başladıysa eğer binlerce insan kentlere geliyorsa vazife, bu insanların ev yapacağı ortamı sağlamaktır. Vatandaş, mecburen başını sokuyor. Belediye başkanı olduğum dönemde ilk günlerde gecekonduları yıkıyorduk, sertçe. Bir müddet sonra plan dahilinde bu işin çözülebileceğini gördüm. Genişçe bir araziyi 'gecekondu önleme bölgesi' ilan ettim ve parseller çıkardım. 'Üzerinde evi olmayanlar, gelsinler; 5 lira taksitle ben size arsa vereceğim' dedim. Herkes, evini imarlı yeri yapmaya başladı.1 kat yaptı, 1 oda yaptı; oturdu orada."



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