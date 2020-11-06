Bakan Mustafa Varank Polifarma’yı Ziyaret Etti

Sağlık sektöründe 34 yıllık deneyime sahip, yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma İlaç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Tekirdağ Ergene’deki üretim tesisinde ağırladı…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak ve projeleri dinlemek üzere yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç’ın fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank'ı, Polifarma Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri karşıladı.

Gerçekleştirilen toplantıda Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a Polifarma’nın yatırımları ve yeni projelerine dair sunumlar yapıldı. Sunumda, sinir sistemi ilaçları kategorisinde Dünyada üretilen ilk jenerik ürün, Türkiye’nin ilk yerli üç odalı beslenme solüsyonu, tek yerli üretimi gerçekleştirilen anestezi ürünü anlatıldı. Nadir Hastalıklar projesi ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ürünlerle, Polifarma’nın öne çıkan yatırımları aktarıldı.

Polifarma tarafından geliştirilen TÜBİTAK onaylı projeler üzerinde durulan toplantıda, Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet formundaki anti viral ilaçlara alternatif olarak geliştirilen ve ruhsat süreci devam eden Dünyada ilk liyofilize oral toz ürünün detayları aktarıldı.

“Hedefimiz global pazarda Türkiye’yi temsil etmeye devam etmek”

Konuya dair görüşlerine yer verilen Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı fabrikalarında ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Bugün hem yatırımlarımızdan hem projelerimizden konuştuk. Japonya’da ilk 5 eczacılık fakültelerinden birisi ile ortak geliştirdiğimiz dünyada ilk ve tek orijinal Molekül Sentezi Projesi’ni Sayın Bakanımız’a aktardık.34 yıldır milli ve yerli firma olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bundan sonraki hedefimiz global pazarda Türkiye’yi temsil etmeye devam etmek.’’

Polifarma İlaç Hakkında:

Hastane ürünleri alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan Polifarma, IV (damar yolu) ilaç ve serum alanında 34 yıllık geçmişe sahip, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasıdır. 1983 yılında Aroma İlaç'ı kuran Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, 1986 yılında Polifarma İlaç'ı satın alarak faaliyetlerine aynı adla devam etmiştir. Türkiye’de serum alanında sektör lideri olan Polifarma, faaliyetlerine yıllık 250 milyon kutu üretim kapasiteli, 77 bin metrekare alana kurulu Ergene/Tekirdağ tesisinde devam etmektedir. Aynı anda PVC/PP torba ve şişe, Ampul, Flakon, PFS formlarında üretim kabiliyetine sahip Polifarma, 11 farklı teröpatik alanda tüm formlarda 465 ruhsatlı ürün sahibidir. Yenilikçi ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk lipid ürününü geliştiren, ilk üç odalı beslenme solüsyonunu ve periton diyalizi alanında Dünya’da ilk SAPD cihazı üreten Polifarma, Türkiye’yi global pazarda da temsil etmektedir. Polifarma, 2025 yılında global bir lider olma vizyonu ile büyümeye devam etmektedir.