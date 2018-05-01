Bakan Fakıbaba çay taban fiyatını değerlendirdi: Üreticiye ne versek azdır (2)

BAKAN FAKIBABA, ÇAY TARLASINA GİRDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 2018 yılı yaş çay kampanya açılış töreni sonrası Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret etti. Bakan Fakıbaba'ya AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar ile Çaykur eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da eşlik etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Fakıbaba, Ziraat Çay Araştırma Merkezi'ndeki çay tarlasına girdi. Çay bahçelerini inceleyen Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI