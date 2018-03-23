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Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz (3)

'SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE EL ELE VERİRSE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR' Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin yatırım cenneti...

Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz (3)

'SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE EL ELE VERİRSE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'
Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin yatırım cenneti olduğunu belirtip, "Suudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum" dedi.   
Ahiler Kalkınma Ajansı ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğinde gerçekleşen iş forumuna Bakanı Fakıbaba'nın yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Körfez ülkelerinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firma temsilcileri ile Suudi Arabistanlı 140 kişilik yabancı heyet katıldı.
'HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'
Forumda konuşan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:
"Beraber olmamız her iki tarafında işine gelir ve neticede ülkeler kazanır, İslam kazanacaktır. Biz el ele verdiğimizde emin olun yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İslam’ın bu dünyada önemli ve tüm insanları seven sayan bir kardeşlik dini olduğunu bütün dünyaya ispat etmek için, esasında hepimizin bir araya gelmesi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Kardeşlerimizle Niğde’de işbirliği yapabiliriz, devlet olarak onların yanında olacağız. Bundan emin olabilirler. Her türlü işbirliğine açığız. Gerekirse devlet olarak biz de ortak olabiliriz. Bu konuda Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvence verir ve sonuna kadar da sözünü yerine getirir. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde ortaklık yaptıklarında, devlet olarak hep onların yanında ve destekçisi olacağız. Türkiye, bir yatırım cenneti. Sadece Türkiye değil, karşımızdaki ülkede kardeşlerimiz de kazanacaklar ve bütün dünyaya buradan açılacağız. Suudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum." 
Konuşmanın ardından yabancı yatırımcılar, Bakan Fakıbaba ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e çeşitli hediyeler verdi.

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