Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Bakan Eroğlu: Tıbbi ve aromatik bitkilerle hedef, 5 milyar dolarlık ihracat

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, 3'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var....

Bakan Eroğlu: Tıbbi ve aromatik bitkilerle hedef, 5 milyar dolarlık ihracat

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, 3'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var. Türkiye, sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Hedefimiz, 5 milyar dolar" dedi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Malezya Büyükelçisi Razak Abdul Wahab, Brezilya Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerle hedefin 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.
Özellikle 'yeşil dünya' için harekete geçtiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:
“Tıbbi aromatik bitkiler konusunda araştırma yapmak isteyen herkese kapımız açık. Yeşil bir Türkiye'yi inşa edelim diye seferberlik başlattık. Yeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılına kadar dünyada her insan için bir fidan seferberliği. Yani 7 milyar fidan toprakla buluşacak. Bunu hep birlikte yapacağız. 3 bin 600 endemik bitki var. Bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Biz çok geri kalmışız. Kocakarı ilacı demişiz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var. Türkiye sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor. İlaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamak."
'PAZARLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ'
Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kendi bakanlığının tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde ufkun genişletilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Eroğlu, "Tıbbi denilince bunun başında Sağlık Bakanlığı var. Biz sağ ve sol kollarıyız. Birbirimizin rakibi değil, tamamlayıcısıyız. İlk defa Sağlık Bakanlığı'mız bununla ilgili Daire Başkanlığı kurdu. Artık ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Malezya'da çok büyük pazar var. Bu alanda da işbirliği geliştirmek istiyoruz. Meksika ile de bu işleri daha da geliştirmek istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne de görev vermiştik. Potansiyel çok, bunları değerlendirmek çok önemli" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314