Bakan Elvan: ŞTürkiye en çok narinciye ihraç eden 2. ülke

MENA TİCARİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI'NA KATILDI



Mersin-Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ticari İşbirliği Programı'na katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, farklı ülkelerden gelen 45 kişilik iş adamı heyetine seslenerek ülkeler arası güçlü ticari ilişkilerin kurulacağını ve ortak kazançların yaşanabileceğini söyledi. Yatırım Destek Ofisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Divan Otel'de 3 gün sürecek olan programda konuşan Bakan Elvan, ''Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan gelen siz kıymetli katılımcılarla Mersinli iş adamları ve sektör temsilcilerini buluşturan bu programda, önemli ticari ilişkiler ve iş bağlantıları kurulacağına inanıyorum. Gerçekleştirilecek sözleşmeler ve iş alımları iki tarafında da istifade edeceği kazan kazan durumu olmakla kalmayıp, ülkeler arası iyi ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Mersin'in büyüme ve ülke kalkınmasına sağladığı katma değer de her geçen gün artmaktadır. Büyüyen limanı ile Mersin, tek başına 2.7 milyar dolar hinterlandıyla, 20 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ülkemizin en önemli ticaret kentlerinden biridir'' dedi.



TÜRKİYE EN ÇOK NARENCİYE İHRAÇ EDEN 2'NCİ ÜLKE



Türkiye'nin dünya pazarı üzerindeki yerinden bahseden Elvan, şunları söyledi:

''Ülkemiz, dünyada İspanya’dan sona en fazla narenciye ihracatı yapan ülke konumunda olup, yüzde 11’lik paya sahip. Narenciye üretiminin yüzde 25’i Mersin'de gerçekleşir. Ülkenin toplam narenciye ihracatının ise yüzde 35’i yine Mersin’den yapılmaktadır. Modern, işleme ve paketleme tesisleri, yüksek kapasiteli soğuk hava depoları ve yüzyıllardır toprakla uğraşan tecrübeli insan kaynağı ile teknoloji ve tecrübeyi bir araya getirmeyi başarmıştır. Mersin lojistik ve üretim altyapısı, hizmet kalitesi ve sektör çeşitliliği ile yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürecektir''.



MERSİN ÜLKE GENELİNDE MEYVE ÜRETİMİNDE BİRİNCİ



Mersin'in Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirten Elvan, şöyle devam etti:

''Tarım ve hayvancılık ile gıda ürünleri ve içecek imalatı Mersin'den yapılan ihracatın temel sektörleridir. Bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda ürünleri imalatı, Mersin ekonomisi içinde rekabetçiliği en yüksek olan sektörlerdir. Topraklarının 4’te 1’i tarım arazisi olan Mersin, ülke geneli meyve üretiminde 1'nci, sebze üretiminde 3'üncü, örtü altı tarım alanlarının büyüklüğü ve üretiminde ise 2'nci sıradadır. Ülkemizdeki limon ve muz üretiminin yaklaşık 4’te 3’ünü çilek üretiminin ise yüzde 40’ını karşılayan Mersin bu ürünlerde Türkiye’de lider konumunda olup kayısı ve biber üretiminde ise ülkemizde 2'nci sıradadır.''

Konuşmaların sonunda Elvan, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanı Sehaim Saaeed Alghamdi ve Riyad Ziraat Odası Başkanı Macit Elamis'e hediye takdim etti. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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