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Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor (3)

ELVAN: DOĞU VE GÜNEY DOĞU'NUN TERÖRLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, öğleden sonra cazibe merkezleri programı tanıtım toplantısında iş adamları ve yatırımcılar ile biraya geldi. Terör nedeniyle doğu ve güneydoğu...

Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor (3)

ELVAN: DOĞU VE GÜNEY DOĞU'NUN TERÖRLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, öğleden sonra cazibe merkezleri programı tanıtım toplantısında iş adamları ve yatırımcılar ile biraya geldi. Terör nedeniyle doğu ve güneydoğu illerinin kalkınmada diğer illere oranla geride kaldığını hatırlatan Lütfi Elvan, şimdi teröre yönelik çok ciddi başarılar elde ettiklerini belirtti. Lütfi Elvan, "Artık doğu ve güneydoğu'nun terörle anılmasını istemiyoruz. Allah'ın izniyle bir tarafından terörün kökünü kurutma noktasına geldik. Bundan sonraki yapacağımız iş, cazibe merkezleri programı gibi kalkınma olacak, gelişme olacak, büyüme olacak. Artık bunları konuşacağız. Cazibe merkezi programı ile birlikte bunları konuşmaya başladınız. Biz şunu istedik. Gerçekten yatırımcıyı omuzlarımızda taşıyacak, yatırımcının yükünü alabilecek bir mekanizmayı ortaya koymalıyız ve artık bu geri kalmışlık tabirinin kavramını defterimizden silmeliyiz. Hep bürokrasiden, bürokrasinin o zorluklarından şikayet edersiniz. İşte bu hususlarda biz devrede olacağız. Siz yatırımı yaparken, biz de sanki bir çalışanınız, bir danışmanınız gibi hareket edeceğiz. Önünüzü açabilecek ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.
 

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