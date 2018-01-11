Bakan Elvan İşadamlarıyla buluştu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği'nin (TURAB) yemeğine katıldı. Bakan Elvan, yemeğin ardından da Yemenli işadamlarıyla görüştü. Divan Otel'de düzenlenen programa Bakan Elvan'ın yanısıra Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TURAB Başkanı Canan Sunay ile Türk ve Arap işadamları katıldı. İşadamlarına seslenen Elvan, "Sanayisiyle, tarımıyla, tarımsal teknolojileriyle, hemen hemen her alanda Mersin'de etkinliği görebilirsiniz.



Mersin belki çok tanınmış, Antalya'ya göre bilinen bir ilimiz değil. Fakat büyük bir potansiyeli var. Avrupa'nın en modern şehir hastanesi Mersin'de. Bu hastanemizi görmenizi istiyoruz. Sağlık turizmi açısından Mersin'in önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bunu birlikte değerlendirelim" dedi.



Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Maitimi ise, "Yemen, onlarca adasıyla Hint Okyanusu kenarında, tabiatın bütün güzelliklerini barındıran bir ülkedir. Özellikle deniz ticaretimiz çok büyük bir öneme sahip. Dünya ticaretinin yüzde 30'u buradan geçmektedir. Yemen'in emniyeti, Türkiye'nin emniyetidir. Türkiye'nin emniyeti, Yemen'in emniyetidir. Kesinlikle birlikte çalışacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından her iki bakan da birbirlerine hediye takdim etti.