Bakan Elvan: Çukurova Bölgesel Havalimanı ihale süreci tamamlandı

MERSİN, () - MERSİN'de yıllarca kent gündeminde ilk sırada yerini alan ve inşaatı yarım kalan Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesi süreci tamamlandı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ihaleyi kazanan grubun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Lütfi Elvan, ihaleyi kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını açıkladı. İhalenin Mersin'e ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, sürece ilişkin bilgi veren Elvan şöyle devam etti:

"30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 7 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Çukurova Havalimanı Projesi'nde Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilmiş ve havalimanının yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenmişti. 16 Mayıs'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkıldı ve 19 firma havalimanının yapımına talip oldu. Ancak ihale ile ilgili Kamu İhale Kurumu'na itirazda bulunulmuş ve süreç uzamıştı. İtiraz süreci de geçen hafta bitti ve yeni bir firma belirlendi. Yeni firmaya 10 gün içinde itiraz gelmeyince süreç tamamlanmış oldu."

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını ifade eden Elvan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ihaleyi 224 milyon 874 bin liralık teklifi ile kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı. Allah'ın izniyle en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatına başlanacak. Mersin'imize ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz" dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihalesi daha önce yapılmış ancak işi geciktirdiği gerekçesiyle müteahhit firmanın sözleşmesi fesh edilmişti.

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