banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda

EKONOMİ 15.01.2020, 13:16
Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz. İlk başta bu deneysel ve çok az bir miktar olabilir; ama burada önemli olan sistemin başarıyla çalışmasıdır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da düzenlenen 'Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen' konulu çalıştayda konuştu. Bakan Dönmez, enerji politikalarında en temel amacın kısa ve orta vadede enerji arz güvenliğini garantiye almak olduğunu, ancak devletin yönlendirmesi gereken bir de 'uzun dönem'in olması gerektiğini bildirdi. Bakanlık olarak geleceğin enerji kaynaklarını gündemde tuttuklarını, geleceğin enerji kaynakları arasında hidrojenin önemine değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak yaklaşımımız hidrojeni 4 ana fayda üzerinden elde etmektir. Nedir bunlar? Daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı sektörünü karbon emisyonsuz bir hale getirmek, yerli kömürden hidrojen üretimi gerçekleştirmek ve hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını artırmak. Tüm bu stratejilerin tamamında da yerlilik kriterimizi esas alarak yerli bir hidrojen sanayisi sektörü oluşturabilir miyiz bunun da yol haritasını sizlerle birlikte oluşturacağız. Bizim için yerli kömürümüzden hidrojen ve sıvı yakıtların üretimi çok önemli. Temiz kömür teknolojileri kapsamında düşük emisyonlu kömür kullanımı için yerli kömürden hidrojen projeleri gündemimizde olmaya devam edecek. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarında gerek jeopolitik riskler gerekse de ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı artışlar ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. İşte bu nedenle yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla olan bağını koparmamız ya da etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür portföyümüz önemli bir yere sahip."
'İLK HİDROJEN GİRİŞİ 2021 SONUNDA'
Bakan Dönmez, sürekli artan yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonunun önemini vurgularken, yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük ihtiyaç olduğunu kaydetti. Dönmez, "Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor. Tabii bazı ülkeler geliştirme çalışmalarıyla yüzde 10 rakamlarını da mümkün görüyor. Biz de bu konuda ilk EPDK projesini geçen sene verdik ve doğal gaz sektörümüz çalışmalara başladı. Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz. İlk başta bu deneysel ve çok az bir miktar olabilir; ama burada önemli olan sistemin başarıyla çalışmasıdır" dedi. 
'YERLİ HİDROJEN SANAYİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'
Bakan Dönmez, ulaştırma sektöründe de hidrojenin sık sık gündeme gelen bir yakıt olduğunu ifade ederek, "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada bizim yerli kömürlerimizden hidrojen üreterek, ulaştırma sektöründe de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde bu bir otobüsü bin 30 kilometre götürebiliyor. Üstelik de karbon emisyonsuz. Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz. Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk. Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz" diye konuştu.
HİDROJENLE ÇALIŞAN OTOMOBİLİ TEST ETTİ
Bakan Fatih Dönmez, çalıştaydaki konuşmasının ardından Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 'BOREN) ve Tübitak Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK MAM) işbirliğinde üretilen ve hidrojenle çalışan otomobilleri inceleyerek test sürüşü yaptı. Bakan Dönmez, hidrojenle çalışan otomobillerin elektrik ile çalışanlarla benzer yönleri olduğunu, gayet sessiz çalıştığını, yakıt olarak da su buharı attığını bu nedenle sıfır emisyon olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, bu araçların bakımının daha ekonomik ve uzun ömürlü olduğunu kaydederek, "Şu anda hidrojen ile çalışan iki araç var, üçüncüsü üzerinde arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada hidrojeni aslında yakıt olarak kullanmış oluyoruz. Yakıt piline giden hidrojen elektriğe dönüşüyor, elektrikli motor aktive oluyor ve sürüş yapılıyor. Elektrikli otomobile benzer bir teknoloji; ama burada arabayı şarj etmiyorsunuz, hidrojen üzerinden bu kaynağı elde etmiş oluyorsunuz. Bu biraz daha gelecek teknolojiler. Suyu elektroliz ettiğinizde hidrojen elde ediyorsunuz; fakat daha pahalı. Biz kömürden hidrojen elde edilmesi üzerine çalışıyoruz. Doğal gazı parçalamak suretiyle hidrojen elde edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:20
Öğle 13:19
İkindi 15:45
Akşam 18:07
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3