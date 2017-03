Bakan Arslan, BTK demiryolu, Haziran sonunda açılacak

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'demir ipek yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattının önümüzdeki Haziran ayı sonunda hizmete gireceğini bildirdi.Beraberinde AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP’li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Digor'a giden Bakan Ahmet Arslan, Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Güngör’ü makamında ziyaret etti.Güngör'den Digor'un sorunları hakkında bilgi alan Bakan Arslan, daha sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Bizim derdimiz Erdoğan sonrası bu ülkede çift başlılık olmasın. Bizim derdimiz Erdoğan için değil bu ülkede doğacak her kişi için her doğan için sağlıklı bir sistem kurulsun istiyoruz" diye konuştu.Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesine geçerek Belediye Başkanı Ömer Vargün ile makamında görüşen Bakan Arslan, bir soru üzerine BTK Demiryolu hattı ile ilgili olarak Çin’den Avrupa’ya kadar giden orta koridorun bir an önce tamamlanması gerektiğini bildirdi. Arslan, şunları söyledi:"Yaklaşık 2 ay içerisinde altyapıyı bitirip 2 aylık periyotta da testleri yapıp Haziran sonunda Bakü- Tiflis- Kars demiryolu projesinde dizel işletmeciliğe geçmek istiyoruz. Böylece ülkemizdeki yükleri Avrupa’ya veya Orta Asya’ya kesintisiz gönderebileceğiz. Böylece ipek demir yolunu tekrar canlandırmış olacağız. Bulunduğu coğrafya nedeniyle kışın çok iyi çalışamadığımız için biraz sarkmalar oldu. BTK projesi Kars için önemli, ülkemiz için önemli ama dünya için de önemli. Bu projeyi Haziran ayı sonunda dizel işletmeciliği açıp artık tren seferlerini başlatıp yük hareketi öncelikli olmak üzere yük ve yolcuya hizmet eder hale getireceğiz."

FOTOĞRAFLI