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Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

ANKARA, () - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayında konkordatolarda yüzde 50 düşüş olduğunu, önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi kaydedildiğini belirterek, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performans...

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

ANKARA, () - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayında konkordatolarda yüzde 50 düşüş olduğunu, önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi kaydedildiğini belirterek, "Şubat ayını reel sektör açısından güçlü performans ile geride bıraktık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı, 'Real sektörde dengelenme' başlıklı görselde ise şunlar kaydedildi:
'2018 yılının son çeyreğinde 7 banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattı. 48 firma feragat ile konkordatodan çıktı. Red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisi ile toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Ocak ve Şubat aylarında yeni konkordato müracaatlarında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı. 5,4 milyar TL'lik kredi konkordatodan çıktı. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar TL kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak. Şubat ayında Ocak ayına göre 43,5 milyar TL'lik bir kredi büyümesi gerçekleşti.'

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