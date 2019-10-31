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Bakan Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı...
EKONOMİ 30.10.2019, 13:34
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi güven endeksinde yükselişin devam ettiğini bildirdi. Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise Perakende Ticaret Sektörü, Ekonomik ve İnşaat Sektöründeki güven endeksinin artışlarına ilişkin rakamlara yer verilerek, "Sektörel ve reel kesim güveninde yaşanan toparlanma ile Ekonomik Güven Endeksinde izlenen yükseliş devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi güven endeksinde yükselişin devam ettiğini bildirdi. Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise Perakende Ticaret Sektörü, Ekonomik ve İnşaat Sektöründeki güven endeksinin artışlarına ilişkin rakamlara yer verilerek, "Sektörel ve reel kesim güveninde yaşanan toparlanma ile Ekonomik Güven Endeksinde izlenen yükseliş devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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