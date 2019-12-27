istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Albayrak: Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı.  Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak...

EKONOMİ 27.12.2019, 14:59
Bakan Albayrak: Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı. 
Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası'nca Şırnak Üniversitesi’nde düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katılan Bakan Albayrak, 'Değişim başlıyor' adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 11’inci il olarak Şırnak’ı ziyaret ettiğini belitti. Şırnak için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Anadolu'daki kobilerimizi, sanayicilerimizi, iş adamlarımızı şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinledik. Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. Ve maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah’ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vurmaya çalışanlara karşı Şırnak’ın hizmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 'Yeter' dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak. Bizler de inşallah Şırnak’ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak’ın, Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor sınırda, sınır ötesinde. Allah’ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak’ı güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum."
'ZOR GÜNLER GERİDE KALDI'
Çok zor ama bir o kadar da hayırlı bir yılın geride kaldığını ifade eden Bakan Albayrak, "Yıllardır birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyen, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmeye çalışanlara karşı içerde ve dışarda bunlara karşı çok güçlü bir mücadele veriyoruz. Ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz. Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve güvenin savunucusu olan ülkemiz sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldı. Ve hamdolsun o birileri hiçbirinde emellerine ulaşamadı. Denemedikleri yol kalmayınca ülkemize ekonomi ile operasyon çektiler. Duruşumuzdan hedefimizden, istikametimizden vazgeçirmeye çalıştılar. Ve ekonomik olarak ülkeyi toplumu büyük bir krize sürükleyecektiler. Bunun ötesinde ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtı üzerinden nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak ekonomide de Türkiye'yi birilerinin boyunduruğu altında kul köle etmeye çalışanlara karşı, mahkum etmeye çalışanlara karşı yapılan tüm bu operasyonların iznini vermedik. Zor günler geride kaldı" diye konuştu.
'GEZİ OLAYLARINDAN BERİ FİİLİ RESMİ BİR SAVAŞTAYIZ ASLINDA'
2019 yılında dünyada ticaret savaşlarının yaşandığının altını çizen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Dünyada ticaret savaşları yaşanmasına rağmen en önemli partnerimiz Avrupa daraltmasına rağmen, sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki tane seçim yaşanmasına rağmen, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, twitlere, kur saldırılarına her alanda yıkılmadan, kırılmadan dökülmeden geride bırakıyoruz. 2020 yılında enflasyonda çok daha güçlü iyileşmelerin daha düşük oranların, daha düşük faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir yüzde ile 2020’de başarılı bir yıl yaşayacağız. Faizlerde de bunun mücadelesini yaşayacağız. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faizi sadece son 4-5 ayda yarı yarıya düştü. Yüzde 24'ten yüzde 12’lere düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Özellikle kamu bankalarımın önceliğinde piyasaları rahatlatmaya yönelik iyileştirmeler yaşayacağız. Şükürler olsun ki geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla birlikte 9 ila 11 bandında gelen ticari kredi faizleri 2013 yılı faiz rakamlarına döndük. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Tam 6 yıldır, askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik her türlü saldırının başladığı yıl. 2013 yılında Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız aslında. Biri bitti biri başladı. Birileri çok üzülüyor tabi. Diyorlar ki 'Vuruyorlar vuruyorlar bir daha kalkıyor.' Her birinden de güçlenerek kalkıyorlar. Ve ülkemize karşı dört bir yandan başlatılan saldırılara karşı, ekonomimiz üzerindeki en azından faizlerdeki etkisi, maliyetteki etkisini elhamdülillah bu bir yıllık süreçte kapattık."
'KONUT FAİZİ 0.99'DAN 0.79'A DÜŞTÜ'
Yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini kaydeden Bakan Albayrak, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, şöyle konuştu:
"Bunu da Şırnak’tan verelim ekonomi ile ilgili. Kamu bankalarımız ile istişare ettik. Dedik ki gayrimenkul, konut sektörü önemli bir sektör. Özellikle bu noktada iyileşmeleri hemen vatandaşlarımıza hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden de Şırnak’tan güzel bir mesaj verelim. 01 Ocak itibari ile özellikle sıfır konut faizi yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim diye bir teklifle geldiler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne kadar düştükçe, iyileştikçe bunu toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü gerek yan sektörlerde maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankalarımız öncülüğünü yapıyor bunun. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında diye inşallah diyoruz. 2020 çok daha iyi bir yıl olacak inşallah. Malumunuz '2019 yılında Türkiye küçülecek, Türkiye en az 4-5 senede toparlayamaz. Eksilerden gelemez. Büyümeye kolay kolay geçemez' dediler. Dünyada birçok uluslararası kuruluş son bir veya iki ayda neredeyse tamamı Türkiye ile ilgili raporlarını hepsini revize etmek zorunda kaldılar. 'Küçülecek' diyenlerin tamamı revize etti ve pozitif büyüme, 2020 de yüzde 3-4 büyümeye süreçleri başladı. Uygulamaya aldığımız projelerimizi, hazırladığımız etkin önlemler, kurumlarımızın yüksek koordinasyonuyla bu çetin süreçten güçlenerek çıktık. Ekonomimiz son çeyrekte büyümeye devam ediyor. Bunların en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda 0.9 idi. Bu yılın son çeyreğinde yüzde 5’lik büyümeyi yakalayacağız. Bütün göstergeler yüzde 5 büyümeyi yakalayacağımızı gösteriyor. Yüzde 5 büyüme ekonomik, istihdam yatırım olarak 2020 çok daha iyi ve güçlü yıllı bekliyor demek. Çok zor bir yılı geride bırakarak, 2020’yi çok iyi karşılayacağız. Türkiye çok güçlü ve dirençli bir değişim başlatıyor. Ekonominin her alanında değişim olacak. Şırnak’ta da bu değişim olacak. Onun içinde buradayım. Yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme anlamında ayaklarımız daha sağlam yere basacak. Türkiye’de değişim başlıyor vurgumuzun altında en büyük resim burada. Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değer, daha fazla teknolojiye dayalı üretim, en önemli gaye ve amacımızdır. Doğru planlamalarla bu adımları atmaya başladık."
'BİN 200 PUAN FAİZ İNDİ 5 AYDA NE KUR, NE EKONOMİ PATLADI'
Bakan Albayrak, ülke ekonomisinin yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa gayret göstereceklerini kaydederek, "Şırnak’ın ve bölgenin daha çok büyümesi ve daha çok üretmesini için daha çok çalışacağız. Bugün Türkiye’nin ekonomide yaşadığı zorlukları ile ilgili her gün birileri bir şey anlatıyor. Birileri on yıl önce kamu bankaları özelleşsin diye kapı kapı dolaşıyordu. Eğer on yıl önce Cumhurbaşkanımız o dik duruşunu sergilemeyip kamu bankalarını birileri özelleştirseydi. Bakın son bir iki senden neler yaşardık. Birilerine şirin gözükmek için ithalat odaklı, cari açık odaklı, birilerini zengin etme odaklı siyaset ve ekonomik politikası güderseniz tarih ve iş dünyası sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre sizin adınızı tarihe yazar. Birileri 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi çöker' diyordu. Bir yılda biz bu ezberi bozduk. Bin 200 puan faiz indi 5 ayda. Ne kur, ne ekonomi patladı. Demek ki mesele bu değilmiş. Kimin kime hizmet ettiği ve iş tuttuğu ortadadır. Değişen Türkiye'de kimin sorumluluk aldığını, kimin kaçtığını toplumuz çok iyi biliyor. Korkarsak bu değişimi dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek bunu başaramayız. Çukurca’nın sıfır noktasında petrol sondajı yapamayız. Doğu Akdeniz'de kirli oyunlara rağmen iki gemimizle milletimizin hakkını savunamayız. Suriye’de terörle mücadelede, adalet konusunda gerçeği haykıramayız. Birleşmiş Milletler'de tüm dünyanın gözüne bakarak dünya beşten büyüktür diyemeyiz. Biz bu istikamette kimseden kokmadan emin adımlarda yolumuza devam ediyoruz. 6 yıldır yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse ayakta kalamazdı. Ama Türkiye lideri ile birlikte her birinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.
FOTOĞARAFLI

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 19 32
5. Tottenham 19 29
6. Sheffield United 19 29
7. M. United 19 28
8. Wolverhampton 18 27
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort