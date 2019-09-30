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Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım...
EKONOMİ 30.09.2019, 10:22
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşterilerinin kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebileceği kararını değerlendirdi. Bakan Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkânı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkânı hayırlı olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşterilerinin kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebileceği kararını değerlendirdi. Bakan Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkânı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkânı hayırlı olsun" dedi.
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