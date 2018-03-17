Bakan Ağbal: Şeker Fabrikaları'na ait 48 taşınmazın satışı yapılmıştır

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun son günlerde özelleştirilmesi ile gündeme gelen Türkiye Şeker Fabrikaları ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti Şeker Fabrikaları'na ait 48 taşınmazın satışının yapıldığını söyledi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son günlerde özelleştirme tartışmaları ile gündeme gelen Şeker Fabrikaları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önrgesi verdi. Tanrıkulu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak, 2017 yılından itibaren kaç ihale yapıldığını, bu ihalelerin neler olduğunu, hangi usulle yapıldığını, ihale bedellerini, ihalellerde en yüksek-en az fiyatları veren firmaları ve ihaleleri alan firmaları sordu.

Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine vevap veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti bu kuruluşa ait 48 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satışının yapıldığını, bu taşınmazların ihale bedelleri toplamının da 22 milyon 463 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Bakan Ağbal, söz konusu ihalelerin 'pazarlık usulü' ile gerçekleştirildiğini ve İhale Komisyonu tarafından gerekli görülerek, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile 'açık artırma' yoluyla sonuçlandırıldığını kaydetti.



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