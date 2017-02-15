Bakan Ağbal: Bütçe yeni yılın ilk ayında güçlü performans sergiledi

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, bütçenin yeni yılın ilk ayında güçlü bir performans sergilediğini açıkladı. Bütçenin Ocak ayında11,4 milyar TL fazla verdiği, faiz dışı fazlalığın ise 18 milyar TL olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bütçe giderleri yılsonu hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir. Ocak ayında toplam harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar TL olmuştur. Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar TL'ye ulaşmıştır" denildi. Bütçe gelirlerinin vergi ve vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilediğini belirten Bakan Naci Ağbal, "Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 oranında artarak ve 58,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 oranında artarak 48,4 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 oranında artarak 10,4 milyar TL olmuştur" dedi.