Bahar döneminde yatırım harcamalarında artış yüzde 40.8

İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayide brüt yatırım harcamalarındaki artış, Bahar döneminde, öngörülen düzeyleri artarak yüzde 40.8'i buldu.

Merkez Bankası'nin Yatırım Anketi sonuçlarına göre, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı;

- 50 – 249 arası çalışanı olan işyerlerinde yüzde 53.5,

- 250 – 499 arası çalışanı olan işyerlerinde yüzde 32.0,

- 500’den fazla çalışanı olan işyerlerinde yüzde 36.4 ile 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.

2018 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2017 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılı Güz dönemine göre; 50 – 249 arası çalışanı olan işyerlerinde ve 500’den fazla çalışanı olan işyerlerinde sırasıyla yüzde 29.8 ve yüzde 40.5 ile daha yüksek bir artış, 250 – 499 arası çalışanı olan işyerlerinde ise yüzde 23.3 ile daha düşük bir artış öngörüldü.

Mal Gruplarına Göre Yatırım Harcamaları 2018 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde,

- 2017 yılında yüzde 49.2 ile en yüksek yatırım harcaması artışı ara mallar üreten işyerlerinde,

- 2018 yılı için de, yüzde 52 ile en yüksek yatırım harcaması artışı yatırım malları üreten işyerlerinde öngörüldü.