Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Bahar döneminde yatırım harcamalarında artış yüzde 40.8

İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayide brüt yatırım harcamalarındaki artış, Bahar döneminde, öngörülen düzeyleri artarak yüzde 40.8'i buldu. Merkez Bankası'nin Yatırım Anketi sonuçlarına göre, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla...

Bahar döneminde yatırım harcamalarında artış yüzde 40.8

İstanbul, 24 Nisan () - İmalat sanayide brüt yatırım harcamalarındaki artış, Bahar döneminde, öngörülen düzeyleri artarak yüzde 40.8'i buldu.
Merkez Bankası'nin Yatırım Anketi sonuçlarına göre, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı;
- 50 – 249 arası çalışanı olan işyerlerinde yüzde 53.5,
- 250 – 499 arası çalışanı olan işyerlerinde yüzde 32.0,
- 500’den fazla çalışanı olan işyerlerinde yüzde 36.4 ile 2017 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.
2018 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2017 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2017 yılı Güz dönemine göre; 50 – 249 arası çalışanı olan işyerlerinde ve 500’den fazla çalışanı olan işyerlerinde sırasıyla yüzde 29.8 ve yüzde 40.5 ile daha yüksek bir artış, 250 – 499 arası çalışanı olan işyerlerinde ise yüzde 23.3 ile daha düşük bir artış öngörüldü.
Mal Gruplarına Göre Yatırım Harcamaları 2018 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde,
- 2017 yılında yüzde 49.2 ile en yüksek yatırım harcaması artışı ara mallar üreten işyerlerinde,
- 2018 yılı için de, yüzde 52 ile en yüksek yatırım harcaması artışı yatırım malları üreten işyerlerinde öngörüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314