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Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi
SAMSUN Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgedeki çeltik hasadıyla ilgili, "Yakın zamanda hasat başlayacak. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz" dedi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner,...
EKONOMİ 09.09.2019, 15:49
SAMSUN Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgedeki çeltik hasadıyla ilgili, "Yakın zamanda hasat başlayacak. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz" dedi.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, bölgede hasat sezonu başlayacak çeltikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi çeltikte de taban fiyatın açıklanması gerektiğini belirten Tosuner, "Yaklaşık 1 milyon 50 bin 420 dekar Türkiye'de çeltik ekim alanı bulunmaktadır ve çok yakın zamanda da hasat işlemi başlayacaktır. Maalesef diğer tüm tarım ürünlerinin fiyatları belirlenirken, şu an çeltik taban fiyatı belirlenmemektedir. Şu an çiftçimiz, mağdur durumdadır. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz. Çeltik girdileri 2018'den bu yıla mazot, gübre gibi alımlarda yüzde 70 artmış; ilaçta ise bu artış, yüzde 100'ü buluyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri de alımlara başladı. İnşallah çeltik ürünü taban fiyat açıklamasını bu hafta içinde bekliyoruz" diye konuştu.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, bölgede hasat sezonu başlayacak çeltikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi çeltikte de taban fiyatın açıklanması gerektiğini belirten Tosuner, "Yaklaşık 1 milyon 50 bin 420 dekar Türkiye'de çeltik ekim alanı bulunmaktadır ve çok yakın zamanda da hasat işlemi başlayacaktır. Maalesef diğer tüm tarım ürünlerinin fiyatları belirlenirken, şu an çeltik taban fiyatı belirlenmemektedir. Şu an çiftçimiz, mağdur durumdadır. Bir an önce taban fiyatın belirlenerek, alımlara başlanmasını talep etmekteyiz. Çeltik girdileri 2018'den bu yıla mazot, gübre gibi alımlarda yüzde 70 artmış; ilaçta ise bu artış, yüzde 100'ü buluyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri de alımlara başladı. İnşallah çeltik ürünü taban fiyat açıklamasını bu hafta içinde bekliyoruz" diye konuştu.
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