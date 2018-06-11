Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

HEPSİBURADA, bu sene aynı tarihlere rastlayan Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için 14 milyon ürün çeşidini hediye almak isteyen müşterilerinin beğenisine sunuyor. Firmanın trend verilerine göre Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte biri elektronik ürün kategorisini tercih ediyor.

Verilere göre yüzde 15 oranında bilgisayar kategorisi tercih edilirken, yüzde 12 ile oto aksesuarı ve yüzde 11 oranda da giyim kategorisine ilgi gösteriliyor. Babalarını sevindirmek isteyenler bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediyor. Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başı çekerken; nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında Muğla, Kırklareli ve Çanakkale üst sıralardaki iller olarak görülüyor.

ERKEKLER DAHA FAZLA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPIYOR

Bayram dönemi verilerine göre Hepsiburada en çok tercih edilen ürünleri hediyelik çikolata ve şeker, kolonya, kitap, spor malzemeleri ve giyim olarak sıraladı. Bayram için en çok 35-45 yaş grubu alışveriş yaparken, erkeklerin bayram alışverişine kadınlara göre daha çok ilgi gösterdiği belirtildi. Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat artış gösterdi. Ayrıca bayramda miniklerin yüzünü güldürmek isteyenler en çok oyuncak, giyim, bilgisayar oyunu, bisiklet ve scooter hediye almayı tercih etti.

Firma bu dönem için özel indirimler de hazırladı. Buna göre oyun bilgisayarları ve konsollarında yüzde 65, telefon ve aksesuarlarında yüzde 40, TV ve ses sistemlerinde yüzde 42, hobi ve züccaciye ve mutfak ürünlerinde yüzde 55’e varan indirimler ve diğer tüm kategorilerdeki sürpriz indirimler tüketicileri bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)