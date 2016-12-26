Aziz Nesin kitapları 70 yılda 11 milyon basıldı

İstanbul, 26 Aralık () - Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden, yazar Aziz Nesin'in kitapları 70 yıl boyunca 11 milyon adete yakın baskı yaptı.

Yazarın kitaplarını yayın hakkını elinde bulunduran Aziz Nesin Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1946 yılında basılan Aziz Nesin'in kitapları, o dönemden bu yana 10 milyon 780 bin adet basıldı ve dağıtıldı.

"Her 10 bin kişiden birinin duzenli kitap okuduğu ulkemiz için sıra dışı bir durum" denilen açıklamada, "Gazete ve bankaların promosyon ya da hediye olarak dağıttığı ya da 1982'de sular seller gibi satan ince fasikulleri saymayalim ve Aziz Nesin'in asıl ünlendiği 1955 sonrasını dikkate alalım; bakalım sayılar neler diyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

- Aziz Nesin'in yıllık ortalama kitap satışı yaklaşık 100.000.

- Kitap satışlarının nufusa oranlarinin ortalaması 2.37/1000; ya da başka anlatımla 1,000 kişiye yılda 2.37 Aziz Nesin kitabı düşüyor.

- En fazla Aziz Nesin kitabı 1975'te 278 bin adet basıldı ve nüfusa oranı 6.89/1000 olarak hesaplandı.

- Aziz Nesin'i kaybettiğimiz 1995 yılında 214 bin kitap basıldı ve nüfusa oranı 3.44/1000 olarak hesaplandı.

- Nesin Yayinevi'nin kurulduğu 2005 yılından bu yana ortalama yıllık satış 130 bin oldu ve nüfusa oranlarının ortalaması 1.73/1000 olarak belirlendi.

- Son beş yılın yıllık satış ortalaması da 166 bin adete çıktı ve bu dönem satışlarının nüfusa oranlarının ortalaması 2.14/1000 oldu. Aziz Nesin'in okur sayısı artıyor Açıklamada, "Aziz Nesin'in okur sayısı giderek artıyor; yılda ortalama 100 bin olan kitap satışı son beş yılda 166 bin adete çıktı" denildi ve şöyle devam edildi: "Ancak nüfusa oranda hafif bir düşüş var; genel ortalama 2.37/1000 düzeyindeyken, son beş yılda bu ortalama 2.14/1000 düzeyine geriledi. Asis Nesin kitapları Aziz Nesin Nesin Vakfı'nın bel kemiğidir. Bu dunyanın bizden sonrası da; gençler daha fazla Aziz Nesin okumalı. Yılbaşında eşinize dostunuza ve kendinize, ama ozellikle gençlere, Aziz Nesin kitabi hediye edebilirsiniz; tüm eserleri harika olur mesela."