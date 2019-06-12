Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, gerekli WTO reformu üzerinde “acilen” birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Azevedo, Japonya’nın Tsukuba kentinde düzenlenen Ticaret ve Dijital Ekonomi G20 Bakanlık Toplantısı’na katıldı. Toplantıda bakanlar “diğer WTO üyeleriyle gerekli WTO reformunu üzerinde yapıcı bir şekilde çalışılması” üzerinde anlaştı. Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, ticaret ve WTO’nun “üretim, yenilik, istihdam oluşumu ve gelişime” yönelik katkılarına dikkat çekildi ve “WTO üyelerinin müzakere ettiği kurallarla mevcut anlaşmazlık çözüm sisteminin işlevi” dahil olmak üzere harekete geçilmesi gereken diğer alanların altı çizildi.

WTO'dan yapılan açıklamaya göre Azevedo, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Komite yapısının güçlendirilmesi, yeni müzakere yaklaşımlarının geliştirilmesi veya balıkçılık ve tarıma yönelik sübvansiyonlara ilişkin sorunların çözülmesi gibi konu başlıkları öyle ya da böyle, bir şekilde WTO reformuna bağlanıyor.

“G20 liderleri WTO’da ‘gerekli reform’ çağrısı yapalı altı ay oldu. Bu sebeple bu alanda şimdiden bu kadar faaliyet görmek bizi teşvik ediyor. Nerede ve ne zaman olursa olsun her zaman gelişmeye devam etmeliyiz.”

Azevedo’nun yanında söz konusu toplantının ardından yayınlanan ortak açıklamada da şu değerlendirme yer aldı:

“İhracatçılar ve ithalatçılar arasındaki güveni artırmak ve riskleri hafifletmek için görüşmelerimize devam ettik. Ticari gerilimlerin üstesinden gelinmesi ve ortak fayda sağlayan ticari ilişkilerin gerekliliğini onayladık. Piyasalarımızı açık tutmak için özgür, adil, ayrımcı nitelikte olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ekosistemine olan gerekliliği doğruladık. WTO’nun bu kapsamda yaptığı katkıları takdir ediyoruz. WTO’nun işlevini geliştirmesi için hareket geçilmesi gerektiği savına katılıyoruz.

“WTO üyelerinin ticarete ilişkin politikalarında şeffaflığa olan ihtiyacın önemin farkındayız. Bu durum göz önüne alınarak şeffaflık üzerinde devam eden girişimleri görüyoruz.” (Fotoğraflı)