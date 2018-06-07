Azevêdo: Yeni bir endüstriyel devrimin zorluklarıyla yüzleşmeliyiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Müdürü Roberto Azevêdo, makineleşmenin hâkim olduğu temel ekonomik değişim sürecinde, ekonomiyi şekillendirmek için, herkese yarar sağlayacak yeni çözümler bulmanın önemine değindi.

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Mali Konferansı’nda konuşan Azevêdo, ticaret sisteminin büyüme ve gelişme için güçlü bir kuvvet olarak görülmesinin önemine değindi.

Azevêdo konuşmasına şöyle başladı:

“Şu an tanık olduğumuz ekonomik devrimin farklı ve kapsayıcı olması, durumu kötüleştiren değil tam tersine soruna bir çözüm olması gerekiyor. Bu yüzden söz konusu ekonomik devrimi, bu yönde şekillendirmek ticaret ve ticaret sistemi de dahil olmak üzere hepimizin sorumluluğundadır.

“Küresel ticaretin son yıllardaki genişlemesi milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı ve yine birkaç milyon kişinin yaşam standartlarını yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda dünya genelinde büyüme ve gelişmeyi hızlandırdı.”

Korumacılığın uzun bir süredir var olduğunu fakat 2008 ekonomik krizinden beri korumacılığa duyulan ihtiyacın azaldığını belirten Azevêdo, şu anki şartların “nedense daha önce gördüğümüz herhngi bir şeyden daha farklı hissettirdiğini” söyledi.

Azevêdo sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurallar olmadan olası bir ticaret savaşı kaçınılmazdır. En iyi durumda, olası savaş yavaşça oluşur ve gelişmesi zaman alır. Fakat eğer bu yolda gitmeye devam edersek, varış noktamız belli.

“Birbirine bağlı bu ekonomide, bu tarz eylemlerin etkilerinin küreselleşmesi ve konuya doğrudan dahil olmayan ülkelere ulaşması muhtemeldir. Olası bir ticaret savaşının etkileri,n,n çeşitli sektörler e ekonomiye yayılma ihtimali de bulunutor.”

Yapay zeka gibi çeşitli teknolojilerin önemine de değinen Azevêdo, dünyanın yeni bir ekonomi dönemine girdiğini ve bu döneme ayak uydurmak için herkese yarar sağlayacak yeni çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Azevêdo konuşmasını şöyle tamamladı: "Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu dönem gerçek anlamda yeni bir endüsti devrimidir ve doğru hedefleri belirleyen devrimsel bir cevap gerektirmektedir.”